Todos los ingenios azucareros están cerrados por cuenta del paro

La totalidad de ingenios azucareros del país, la mayoría de los cuales están ubicados en el Valle del Cauca, están paralizados tras 23 días del paro nacional. Así lo informó Asocaña, la entidad gremial que los agrupa.

"Estas tres semanas de parálisis nos han llevado al cierre de todos los ingenios

con las consecuencias que ello tiene para la dinámica laboral y productiva de la

región", señaló Asocaña en un comunicado.



Los ingenios que no están operando son Carmelita, Incauca, La Cabaña, Manuelita, María Luisa, Mayagüez, Del Occidente, Pichichí, Providencia, Riopaila Castilla, Risaralda y Sancarlos.



Según Asocaña, los ingenios generan 286 mil empleos entre directos e indirectos, seis de cada diez familias dependen de esta agroindustria. Además, entre los azucareros y los paneleros emplea 2,5 millones de personas en todo el país, "quienes tienen mejor educación, salud, salarios y calidad de vida. Es prioritario

comprender que lo que está en juego es el empleo de miles de familias que han

encontrado en esta industria un aliado para su bienestar".



El gremio hace un llamado a buscar salidas a la situación del país. "Conscientes de nuestro papel como dinamizadores de la economía regional y generadores de empleo,

hacemos un urgente llamado a todas las partes para que, a través de diálogos

constructivos, se tomen medidas efectivas que permitan la reactivación de las

actividades que generan empleo de calidad y bienestar en el suroccidente del

país".



Agregó que "los bloqueos de las vías tienen hoy a todo el suroccidente completamente

desconectado con el resto del país, generando más pobreza, desempleo,

desabastecimiento de alimentos, medicinas, bienes y servicios que no hacen

otra cosa que agravar el actual panorama y agudizar los efectos de la pandemia".



Finalmente, Asocaña indicó que los directivos de los ingenios están dispuestos a aportar en una solución al paro: "Es por eso que manifestamos, una vez más, nuestra apertura y disposición a participar activamente en los diálogos que nos lleven a construir colectivamente una agenda social incluyente en el territorio. Reiteramos nuestro llamado a que, pensando en el bien común, se levanten los bloqueos, priorizando el diálogo y la seguridad de la ciudadanía y la fuerza pública.