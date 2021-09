Tensión y dudas sobre compromisos en Puerto Resistencia de Cali

La tensión que hubo el domingo 5 de septiembre, entre la Policía y algunos jóvenes en Puerto Resistencia -nombre que manifestantes desde el estallido social por el paro nacional le dieron a Puerto Rellena- generó inquietudes sobre los compromisos que se establecieron para levantar protestas y bloqueos meses antes.

De acuerdo con algunos de los jóvenes en el lugar, se han venido presentando presuntas detenciones extrajudiciales y desapariciones en Cali.



La tensión del pasado domingo se reflejó, cuando surgieron versiones de protestas en la vía.



"Muchos no están porque están desaparecidos. Han tenido que refugiarse de la acechanza del Estado con detenciones extrajudiciales", dijeron algunos de los jóvenes.



Rechazan la nueva reforma tributaria y escaramuzas que hubo con la Policía.



El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, brigadier general Juan Carlos León, dijo que el domingo no hubo bloqueo.



"La situación se presenta porque estudiantes que estaban allí, en el salón social del barrio, salieron hacia la vía, pretendiendo hacer el bloqueo", dijo el oficial.



Afirmó que no se permitirá ningún bloqueo en las calles por orden de la Presidencia de la República.



Entre tanto, en el Concejo pidieron claridad sobre qué es lo está pasando en estos momentos entre jóvenes y la Policía, así como los compromisos con la Alcaldía de Cali.



El concejal Roberto Ortiz dijo que se debe mantener las alertas en la ciudad para evitar nuevas tomas o bloqueos en la zona urbana de Cali.



El cabildante preguntó si hubo incumplimiento en los acuerdos con los llamados jóvenes de primera línea por parte de la Administración municipal.



"(...) urge saber en qué consisten los incumplimientos o cuáles son esos acuerdos incumplidos, pero no permitir bajo ningún argumento nuevos bloqueos”, dijo Ortiz.



Para el concejal, se hace necesario que la Policía Metropolitana y la Secretaría competente de Seguridad y Justicia garanticen la movilidad y el orden en la capital del Valle.



En la Alcaldía de Cali indicaron que siguen las mesas temáticas dentro de las asambleas que han continuado, tras el levantamiento de los bloqueos que hubo de manera concertada con los manifestantes.



CALI