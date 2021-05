Alcaldes señalan a 'politiqueros' de vandalismo en sus municipios

Los alcaldes de Jamundí, Andrés Felipez Ramírez, y de Palmira, Óscar Escobar, tras intentar diálogos con manifestantes en bloqueos, dejan frases sobre la participación de fuerzas que intentan mantener las crisis en sus ciudades.



Después de saboteos a intentos de diálogo, el mandatario de Cali, Jorge Iván Ospina, ​plantea que su objetivo está en atender las preocupaciones de los y las jóvenes que protestan.



Carolina Rodríguez, de Alianza Verde, en redes, apunta que "los Alcaldes alternativos sufriendo ataques en sus ciudades mientras dialogan, pero a quiénes les incómoda tanto la Paz? para manchar de fuego y sangre todo lo alcanzado, para ustedes también hago un llamado de Resistencia @JorgeIvanOspina @FelipRamirez_ @SoyOscarEscobar Corazón blanco...Muchos pensando en lo electoral, Oportunistas, dicen: toca salir, hacernos ver, hacer algo simbólico, brindar ayuda, claro solo si ese acto o ayudas, dan Votos, por favor esto es por la Vida de nuestro caleñ@s. Esto es por nuestra dignidad".



En la tarde del viernes 7 de mayo se anunció un acuerdo para el desbloqueo en la carretera Panamericana, en la entrada a Jamundí. Pero no se logró lo mismo con otro bloqueo cerca de Terranova, salida al norte del Cauca. En la noche y amanecer del sábado vino el incendio a la Alcaldía y Concejo de esta ciudad.



El alcalde jamundeño Andrés Felipe Ramírez hizo un apunte: "Gracias por todo le cariño y por el apoyo. Jamundí se levanta y va a seguir siendo un ejemplo de lucha, de derrotar a aquellos que se meten a lo publico para enriquecerse y no para servir. Nos levantaremos como nunca antes y no dejaremos que nos derroten".

Vamos a reconstruir este edificio, pero la alcaldía va a seguir prestando sus servicios en la calle, como ya lo hemos hecho. pic.twitter.com/z2gB7agFT8 — Andrés Felipe Ramírez (@FelipRamirez_) May 15, 2021

El gobernante escribió: "Convoco a lo mejor de nuestra gente. A aquellos que creemos que la forma es el dialogo, es la paz, es la vida. Este país tiene que cambiar y Jamundí va a ser el bastión de esa resistencia de la paz, de hacer sagrados los recursos públicos".



Fue más allá al anotar: "Hay algunos han seguido insistentes en ese camino de la sangre y se han enriquecido con los recursos de los jamundeños. Yo me metí en la política cansado de todo eso que pasaba en Jamundí y hoy con orgullo puedo decir que este gobierno no es de ese talante...Hubo una respuesta tardía frente a estos hechos. Le pedimos a la Gobernadora que se pronuncie y que nos acompañe. Jamundí no puede seguir empañado en sangre. Nosotros nos ratificamos en el diálogo y la vida como pilares para resolver los conflictos y problemas".

No dejará de doler a los demócratas. Los confusos hechos que dieron en el incendio de la Alcaldía se Jamundí, van mucho más allá de la mano que encendió la mecha. Poderes oscuros, mafiosos, politiqueros, asedian a @AJamundiValle. Renuevo mi solidaridad con Alcalde @FelipRamirez_ https://t.co/K4cAeN6uhQ — Wilson Arias (@wilsonariasc) May 17, 2021

El alcalde Ramírez dijo que "estos hechos han sido muy extraños y se deben esclarecer. Exijo en nombre mío, en nombre de mi familia, en nombre de mi equipo y en nombre de los jamundeños que esto se esclarezca, que la Fuerza Pública esclarezca la situación y que los entes de investigación también lo hagan. Incluso hoy, al levantarse la mesa de paz insistí en que buscáramos otro espacio de concertación, porque Jamundí no se puede llenar de sangre y sufrimiento como en las peores épocas de la violencia".



Duvalier Sánchez, jefe de Gabinete de Jamundí, debió dejar la ciudad por amenazas tras escribir: "Los corruptos que perdieron la Alcaldía nos envían un mensaje “que si nos es de ellos no es de nadie, por eso la quemaron” esto no es Paro, esto no es política esto es criminal".



En el acto de quema habrían participado algunos jóvenes, entre ellos presuntos integrantes de barras.

Video: Queman peaje de Palmira, después de marcha y acuerdos. El alcalde Óscar Escobar rechazó este hecho vandálico. Acá las impagenes del momento 👉 https://t.co/skkmUlvKPn pic.twitter.com/hBHw9c42Hl — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) May 6, 2021

En Palmira se vivieron contrastes cuando el alcalde Óscar Escobar acompañó una marcha con jóvenes por la recta a Cali. Pero en la noche del 5 de mayo fue quemado el peaje. Viceros de la protesta dijeron que ellos no habían cometido ese acto.



Escobar dijo que en "esta tensión tan fuerte lastimosamente unos actores políticos se nos tomaron el espacio, infiltraron unos politiqueros y sabotearon el ejercicio".



Anotó que "quiero hacer un llamado a todos esos jóvenes que han resistido 18 dias de paro nacional, que han estado bajo sol y agua, Que no dejemos que los politiqueros se nos metan en esto. porque allí sí es muy jodido. Se nos roban la ciudad 12 años y ahora pretenden utilizarlos a ustedes como escudo para sabotear el diálogo, para evitar que la ciudad sea vista a nivel nacional y departamental en sus necesidades, pues ahí sí no vamos a avanzar. Persistimos en la tarea así la politiquería, la corrupción se quiera meter en el camino, se quiera infiltrar, yo sé que la ciudadania no los va a dejar".

El Gobierno Nacional siempre estará dispuesto a oír a la juventud! Pero este es un llamado a que no haya manipulación para levantar las mesas de escucha! Los jóvenes tienen la palabra, no los mayores que siempre la han tenido! — Lina María Arbeláez (@linaarbelaez) May 13, 2021

En Cali el jueves 13 de mayo se presentó una situación confusa y complicada cuando el alcalde Jorge Iván Ospina con delegados del Gobierno Nacional empezaban un acercamiento con jóvenes vinculado al paro en esta ciudad

Un joven dijo que le estaban reportando un ataque contra uno de los puntos de concentración y en unos segundos la reunión fue suspendida por ese motivo.

Hace tan sólo una hora encendimos una luz de esperanza con la Arquidiocesis de Cali , ahora nos informan de agresión armada en un punto de encuentro ( Menos mal sin heridos). ¿A quién le interesa crear sosobra e inestabilidad? Sres, @FiscaliaCol Cali necesita respuestas. pic.twitter.com/k3s8ukvpZa — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) May 17, 2021

Las autoridades insistieron en que ese video era de hechos pasados, pero no hubo modo de seguir en el diálogo. Luego se indicó que se trataba de un falsa noticia circulada en redes sociales.

