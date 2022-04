La capital del Valle del Cauca amaneció con tranquilidad este jueves, cuando se cumple un año del estallido social.



La mañana de este jueves ha transcurrido de manera normal en Cali.

Así avanza la jornada de protestas

7: 00 a.m.



En los sectores de Portada al Mar, Puerto Rellena, Ciudad Jardín, La Luna y Paso del Comercio, que fueron algunos de los más afectados durante el paro nacional del 2021, el tránsito de vehículos fluye de manera normal. En estos puntos estratégicos de la ciudad hay presencia de agentes de tránsito y policías.



En Cali y en el área metropolitana 5.000 uniformados estarán atentos a las manifestaciones. Habrá 1.100 hombres en todo el Valle del Cauca con 2.400 uniformados de la Policía.



9:00 a.m.



Este jueves se ponen en operación seis estaciones del MIO que hacen parte de la tercera fase de recuperación de la infraestructura del sistema de transporte masivo de la capital del Valle del Cauca que fue destruida en el paro nacional.

11:00 a.m.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, pidió a la comunidad "mesura" y recordó que se respetará el derecho a la protesta, pero de manera pacífica.



El secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Soler, dijo que hasta ahora se mantienen los compromisos formales de no hacer bloqueos.