Cali amaneció entre barricadas y patrullajes militares

El domingo fue agitado, en especial, en el sur de Cali, donde se presentó el enfrentamiento de residentes en la zona e indígenas, por el bloqueo de las vías. La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, y el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, requirieron la presencia del presidente Iván Duque.



( Lea en contexto: Duque viajó a Cali en la madrugada y presidió Consejo de Seguridad)​

Al amanecer, Duque se reunió con autoridades y representantes de distintos estamentos en Cali.



El ministro de Defensa, Diego Molano, informó sobre el despliegue de 10 mil policías y 2.100 militares para "garantizar la presencia institucional y redoblar esfuerzos hasta que se restablezca la tranquilidad y seguridad de los caleños".



También se proponen establecer accesos para alimentos, combustibles e insumos de salud.



(Le puede interesar: Tomó una foto en un paseo y le ha ganado más de 45 millones de pesos)



La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, decretó a la medianoche el cierre de ingresos al departamento, como una medida transitoria ante la alerta roja hospitalaria, el acelere en los contagios del covid-19 y la situación de orden público.

La situación era tensa e incierta por el anuncio del mayor despliegue de las fuerza pública para garantizar el paso en las vías de la ciudad.



La Policía y el Ejército levantaron barricadas como las de la carrera 100, calle Quinta, con calle 14, en el extremo sur local. También fueron retirados taponamientos de los sectores de Calima, en el norte de la ciudad, y Meléndez, en el sur.



El alcalde Ospina, a través de un video, informó sobre un acuerdo para levantar el bloqueo de Paso del Comercio, en la salida a Palmira, donde ocurrieron las muertes de Nicolás Guerrero y Yeison Andrés Angulo Rodríguez, atribuidas por los manifestantes al Escuadrón Antidisturbios (Esmad) de la Policía.

El alcalde #Cali @JorgeIvanOspina y jóvenes de la ciudad firmaron pacto de acuerdo con #Cali, con base en el cual se levantó el bloqueo del sector #PasoDelComercio. Eso es una buena noticia y muestra que diálogo funciona y que lleva a resultados en medio de esta tenaz situación. pic.twitter.com/1bjla8CWBB — Peter Ptassek - Embajador de Alemania en Colombia (@alemEmbajador) May 10, 2021

El gobernante hizo el acuerdo con cuatro jóvenes para que se levantara ese bloqueo, pero se acordó que seguirá un proceso en busca de una respuesta a las peticiones sobre empleo, educación, salud y otras necesidades de la juventud y la comunidad. "Ellos son muchachos de barrio que quieren un mejor país", dijo Ospina.



En la mañana de este lunes se mantienen las barricadas en esa salida de Cali.



(Además: Angustia por universitario herido cerca del sector de La Luna)



La ONU Derechos Humanos Colombia apuntó: "Hemos observado firma del acuerdo de la Alcaldía de Cali y autoridades locales con jóvenes para el desbloqueo del Paso del Comercio. Es importante usar el diálogo para avanzar en la garantía de derechos humanos en #Cali".

Hemos decretado el cierre de los accesos al Valle del Cauca. Así nos lo exige la coyuntura sanitaria, por la aceleración del contagio de #COVID19, la alerta roja hospitalaria, y la desbordada situación de orden público. pic.twitter.com/8kSLLfQTO5 — Clara Luz Roldán González (@ClaraLuzRoldan) May 10, 2021

"Los muchachos que están en la primera y segunda líneas de bloqueos no han visitado sus familias por miedo ya sabemos de quién. o queremos más sangre. Queremos educación gratuita, trabajo. Señor Presidente, conciencia porque aquí hay gente pobre. Todo esto es por malas decisiones tomadas por ustedes, Hay muchos muertos y desaparecidos. Les pido de corazón, a la ONU, a los periodistas, necesitamos atención", dijo una de las jóvenes.



El domingo se había logrado levantar el bloqueo del sector de Nuevo Latir, en el oriente local pero en la mañana de este lunes volvió el bloqueo porque hay temor ante los anuncios de presencia militar y policial.



Voceros en ese sitio dicen que se respeta el acuerdo con los jóvenes, pero el Paro depende de un comité nacional. Ospina dijo que hay varios sectores en la protesta y está dispuesto a seguir en la tarea en busca de salidas.



La situación no será sencilla en el sector de Sameco, salida hacia la autopista a Yumbo, donde se mantiene el bloqueo.



Uno de los voceros del paro dijo que no hay garantías con los anuncios del Presidente. "Por ahora se suspende el corredor humanitario que se adelantó con la Gobernadora, solo se permitirá el paso de personal de salud. No habrá paso para combustibles porque se lo están llevando para las autoridades y las personas del sur", dijo.



Las barricadas se mantienen en el puente de Juanchito, en la vía a Candelaria, y otros puntos urbanos, pero no hay mayor presencia de manifestantes.



Las estaciones de gasolina habilitadas para el aprovisionamiento de combustible están cercadas por filas de carros y motocicletas hasta de 10 cuadras.



Este domingo, los organizadores del paro realizaron una Asamblea Popular que definieron tareas como ratificación de seguir las actividades de protesta.

Lea más noticias de Colombia

La versión de los indígenas sobre enfrentamiento en el sur de Cali