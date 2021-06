Bloqueos en el Suroccidente: quedan pocos, pero persisten en Cali

El suroccidente del país ha sido la región del país más afectada por los bloqueos en las vías durante los 46 días del paro nacional.



En las últimas seis semanas, los enfrentamientos entre manifestantes y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía en esta zona del país han sido noticia por los desmanes que se han registrado, que incluso han dejado un saldo de heridos y muertos.

Punto aparte son los bloqueos que se registran en la zona urbana de Cali. Desde el 28 de abril pasado, el cierre de vías es el pan de cada día. En algunos puntos de la ciudad los bloqueos han permanecido, como en Sameco y Puerto Resistencia; en otros la fuerza pública los retira en horas de la madrugada, pero al mediodía o en la noche ya están nuevamente.



Sameco, por ejemplo, está abierto a esta hora de este domingo, pero en las últimas semanas lo han bloqueado en horas de la noche. Sameco es estratégico porque junto a Menga, es uno de los puntos por los que se llega desde Cali al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, de Palmira.



Hoy, en el norte, oeste y centro de Cali no hay bloqueos, pero en el sur y el oriente, sí:



En el sur en: Av. Simón Bolívar con 42, con 39 y con 32, Av. Simón Bolívar transversal 29, Av. Simón Bolívar 28C, Calle 13 con autopista, Calle 70 a la altura de la carrilera por Alfonso López.



En el oriente: Puente de los 1000 días y Puerto Rellena.



Donde los manifestantes sí anunciaron desbloqueos a partir de este fin de semana son los de Silo y la Nube.



Volviendo al Valle del Cauca, la gobernadora del departamento, Clara Luz Roldán, el pasado viernes, en su cuenta de Twitter, dio un parte positivo con relación a los bloqueos. Solo en dos municipios había bloqueos.

#SeguimosAvanzando

Ya son solo dos puntos de bloqueo; causa mucha esperanza ver de nuevo las vías del Valle despejadas, la movilidad fluyendo y el abastecimiento garantizado. El Valle del Cauca está volviendo a reverdecer con acompañamiento de @PoliciaColombia @Col_Ejercito pic.twitter.com/5dNHynrobz — Clara Luz Roldán González (@ClaraLuzRoldan) June 12, 2021

Este domingo, esos bloqueos permanecen y los diálogos que se han sostenido con los manifestantes no han servido para levantarlos. Los bloqueos están ubicados en Palmira, sector Monteclaro km 25 y en Yumbo, sectores Ecopetrol, Las Américas y La Estancia.



El secretario del Moviilidad del Valle del Cauca, Diego Alfonso Méndez, señaló que las vías principales del departamento operan con normalidad. Incluso, hoy se reactiva el cobro de los peajes.



Con respecto a los bloqueos en la vía a Buenaventura, Méndez indicó que ya no queda ninguno.



Cabe recordar que uno de los bloqueos en esa vía fue puesto en el sector de Cisneros por una comunidad indígena.



En Buga, Tuluá y Andalucia, en el centro del departamento, donde había varios bloqueos y se registraron graves disturbios, ya no hay ninguno. Lo mismo ocurre en Cartago, en el norte, y en Jamundí, en el sur.



En cuanto al Cauca, la vía Panamericana ya está despejada. El bloqueo en el sector de Tunía, en jurisdicción del Piendamó, fue retirado el pasado viernes comunidades indígenas y campesinas que se encontraban allí con el compromiso de que el peaje no volverá a operar porque si esto ocurre las comunidades volverán a desmontarlo y bloquear la vía.



Los sectores La Agustina y Los Llanitos, Mondomo, jurisdicción de Santander de Quilichao, en donde permanecían rocas, ramas barricadas y bultos de tierra, fueron desbloqueados el pasado miércoles. La alcaldesa Lucy Amparo Guzmán González, acompañó el acto simbólico de la entrega de barricadas.



Otros puntos que permanecían bloqueados eran la entrada a Monterilla en Caldono, El Rosal en el municipio de San Sebastián, la vereda Media Loma y las Palmas en Piendamó y Mojarras en Mercaderes.



Fernando Umaña Mejía

Corresponsal EL TIEMPO Cali



Michel Romoleroux

Para EL TIEMPO Popayán

