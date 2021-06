Claman justicia por estudiantes y jóvenes  muertos en el paro en Cali

Segundo Jaime Rojas era un nariñense de 21 años, que murió en la noche violenta en el Paso del Comercio, el pasado viernes 4 de mayo.



Su caso despertó dudas porque su deceso se conoció en ese mismo día de disturbios entre miembros del Escuadrón Antidisturbios de la Policía y manifestantes en el Paso del Comercio y en la carrera primera entre calles 62 y 83.



Estudiaba ingeniería eléctrica en la Universidad del Valle.

Su caso recordó el asesinato del también estudiante universitario Sebastián Jacanamejoy.



Murió por disparo en la noche del 28 de mayo, en el barrio Meléndez, cuando estaba el punto de concentración de manifestantes de la calle Quinta con carrera 94.

Sebastián Jacanamejoy murió por disparo en la noche del 28 de mayo, en Meléndez. Foto: De allegados

Este último, de acuerdo con la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin) y del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), era un manifestante en Meléndez.



Ambos casos coinciden con dos interrogantes: ¿quién los mató?, ¿en qué circunstancias? y ¿por qué?



Hasta ahora no hay respuestas claras.



Por ahora, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, dio cuenta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 21 homicidios confirmados en el país, al tiempo que se están verificando otros 11 casos.



En ese listado no aparecen estos universitarios señalados.



En ese informe de la Fiscalía a la CIDH figuran Marcelo Agredo, Heinar Alexander Lasso, Edwin Villa, Michael Andrés Aranda, Yinson Andrés Angulo, Cristian Alexis Moncayo, Joan Nicolás García, Miguel Ángel Pinto, Jhon Erik Seir Larraondo, el policía Juan Sebastián Bríñez, y el investigador del Cuerpo Técnico de la Fiscalía Fredy Bermúdez.



Ante esta serie de cuestionamientos sobre las muertes de los dos universitarios, así como las de los demás jóvenes en el paro en Cali, familiares de todas estas víctimas claman por que estos hechos no queden impunes.



En este clamor, la Dirección Universitaria de la Universidad del Valle también se pronunció.



"Esperamos que los responsables sean prontamente judicializados y que la impunidad no se imponga como nuevo yugo para tantas familias, que como la de nuestro estudiante, hoy se ven obligadas a enfrentar la pérdida de sus hijos por causa de la violencia. Invitamos a la comunidad universitaria a honrar la memoria de Segundo Jaime y de cada víctima de este episodio devastador. Continuemos creyendo en el poder transformador de la educación como luz de un nuevo mañana para todos", informó la Univalle, en un comunicado.



""Ante las circunstancias que rodean este suceso que hoy enluta nuevamente a la Universidad, exhortamos a la sociedad a exaltar, sobre cualquier diferencia, el valor sagrado de la vida, tanto propia como ajena. La Universidad del Valle, al igual que la mayoría de las instituciones de educación superior del país ha manifestado abiertamente su voluntad de colaborar en la búsqueda de soluciones ante el reclamo social que generó esta movilización ciudadana a nivel nacional", dice el documento.



En el caso de Segundo Jaime Rojas, además de otra víctima, Cristian Delgadillo Sánchez, que pertenecía a un colectivo de ciclistas, dos fiscales de Derechos Humanos de la Seccional de Cali son los encargados de adelantar la investigación. En estos mismos hechos, cuatro uniformados de la Policía fueron heridos, según la Fuerza Pública.



De acuerdo con los primeros reportes que la Fiscalía tiene, los jóvenes fueron trasladados a un campamento de atención médica de primeros auxilios, ubicado en el conjunto residencial denominado Palmas del Norte, hasta donde se desplazaron los investigadores para dar inicio a los actos urgentes y buscar el esclarecimiento de los hechos.



Sobre lo ocurrido en el Paso del Comercio, el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, brigadier general Juan Carlos León, dijo: "Cerca de la medianoche (del 4 de junio), los uniformados fueron atacados con armas de fuego y artefactos improvisados, como lo evidencian diversas imágenes (...). En la madrugada (del sábado) fue reportado el hallazgo de dos cuerpos sin vida, por lo que unidades del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación (CTI) se encargaron del respectivo levantamiento y asumieron la investigación para aclarar esos hechos".



La Policía indicó que ese hallazgo ocurrió en el barrio Chiminangos.



En un comunicado de este 7 de junio, la Policía indicó: "Los Escuadrones Móviles Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional son grupos operativos especializados, encargados de intervenciones especiales que se presenten por causa de aglomeraciones de público, cuando estas derivan disturbios, motines y demás situaciones de violencia que alteren la convivencia y seguridad ciudadana. De conformidad con la ley y estándares internacionales del uso de la fuerza utiliza armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales para disuadir las amenazas, nunca armas de fuego".



