Parálisis de Banco de Alimentos de Cali aumenta hambre en Cali

El director del Banco de Alimentos, padre Óscar De La Vega, dijo que esa situación aumenta la inseguridad alimentaria en las personas vulnerables en más de 320 Organizaciones No gubernamentales (ONG) atendidas por esa entidad comunitaria.



En el paro nacional se ha generado un desabastecimiento y alzas en los precios, "por los bloqueos en las vías y las actividades comerciales, contribuyendo al incremento del número de personas que padecen hambre, organizaciones humanitarias como la Fundación Arquidiocesana Banco de Alimentos de Cali, decretan un SOS, ya que completan dos semanas paralizados y con el cierre han dejado de atender 100 mil personas".



El sacerdote destaca que "diariamente esta Fundación hace un esfuerzo por mejorar las condiciones nutricionales de las personas más vulnerables, recolectando y recuperando donaciones de alimentos, no alimentos y dinero, a través de empresas y personas que permitan abastecer a 320 fundaciones entre centros geriátricos, instituciones de salud y comedores comunitarios, que benefician a las comunidades menos favorecidas de Cali y zonas aledañas. Hoy abren de nuevo sus puertas con la esperanza de recibir el apoyo".



Al detallar su preocupación, De La Vega expresó que "en este momento el Banco no tiene las condiciones para entregar alimentos porque no contamos con ellos. Son 100 mil personas las que veníamos atendiendo, tenemos 320 organizaciones, que ahora no pueden acceder a su alimentación porque las 14 toneladas que recibíamos a diario, no se han podido recoger, es una situación muy grave. Hoy con la apertura de los corredores humanitarios, abrimos nuestras puerta y hacemos un llamado a los corazones generosos, para quien quiera ayudar a cumplir nuestra meta que es entregar 50 mil paquetes alimentarios mensuales, para las familias que lo necesitan”.

Espera de donaciones

En ese sentido, el padre De La Vega dice que debido a la restricción de movilidad, pueden disponer sus donaciones a través de las cuentas bancarias:



• Cuenta corriente Bancolombia No. 81585914143



• Cuenta de ahorros Banco de Occidente No.001893015



A nombre de: Fundación Arquidiocesana Banco de Alimentos Nit.:805.025.018



•A través de nuestra página web www.bancodealimentoscali.org o comunicarse a la línea 315 2265070.



Las entidades sin ánimo de lucro que dependen de las donaciones, y durante años, contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de personas en condición de vulnerabilidad, mantienen desde 2020 la campaña #UnidosPodemosMás para entregar paquetes nutricionales a la población afectada económicamente por el cierre del comercio informal. Hoy continúan unificando esfuerzos para contribuir en esta situación.



La modelo Laura Tobón junto a la Fundación Étika Verde, lideran una iniciativa nacional donde se suman diferentes artistas, influenciadores y empresas que, a través de las redes sociales, buscan movilizar las donaciones en línea en una Vaki, con el fin de donar este recurso al Banco de Alimentos Cali, para adquirir alimentos y ayudar a la población vulnerable del Valle del Cauca.



Quienes requieran más información o conocer más de su labor:



https://www.bancodealimentoscali.org/ o comunicarse para donar con 315 2265070.

