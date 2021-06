Repudio por amenazas a Secretario de Paz y Cultura Ciudadana de Cali

Las amenazas por parte de un grupo de personas hacia el secretario de Paz y Cultura Ciudadana, Danis Rentería, la tarde del jueves, mientras trataba de mediar en un altercado en un bloqueo de la calle 5, ha generado rechazo en la ciudad.



Frente al hecho, el funcionario aseguró que “hay gente que quiere incendiar a nuestra ciudad con mensajes como los que vemos colgados en los puentes, eso no nos ayuda a seguir construyendo”.

“Hacemos un llamado desde la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana de Cali, a toda la caleñidad, los ciudadanos de nuestra casa común a que nos solidaricemos, a que hagamos un llamado a la paz y a la reconciliación, ya llegó el momento de hacer un alto y ponernos en función de reconstruir la ciudad” anotó Rentería Chalá, quien considera que esto hace parte de “personas que no quieren la paz”.



Las amenazas al funcionario fueron cuestionadas desde el Concejo de Cali, que respaldan su labor y pidieron prestar atención a esta situación.



“Es muy grave y rechazamos cualquier tipo de amenaza, no solo al doctor Dannis Rentería, sino a los servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones busque mantener la paz y la concertación en medio de la crisis que vivimos los caleños”, dijo el vicepresidente del Concejo Carlos Andrés Arias Rueda.



Por su parte, el concejal Fernando Tamayo afirmó: “Cuando al vocero o negociador lo amenazan, somos todos los que vamos al cadalso, aquí se intenta mantener el equilibrio y la mesura, pero no podemos seguir mostrando una sola cara de la moneda como si esa solo existiera”.



Y agregó: "Hay que preguntar qué pasa con los moradores alrededor de los sitios de bloqueo o de resistencia”.



Para el Danis Rentería, este momento es el “punto de partida para reconocer los aciertos y falencias como sociedad”.



“Es la oportunidad que todos y todas tenemos para trabajar juntos por nuestra ciudad mediante un proceso de diálogo serio con nuestros jóvenes. Muy pronto nuestra ciudad tendrá buenas noticias y volverá a la normalidad” anunció el secretario de Paz y Cultura Ciudadana.



