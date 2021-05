Empresarios esperan que con desbloqueos se reactive la economía

Los difíciles momentos que viven Cali y el Valle del Cauca no les permiten a los empresarios afiliados a la Cámara de Comercio de Cali (CCC) ser optimistas ante los próximos seis meses. Esta es una de las conclusiones de la más reciente encuesta de Ritmo Empresarial, elaborada por el departamento económico de la CCC.

Sin embargo, con los desbloqueos que se han ido dando en Cali, como en los sectores de Portada al Mar, Siloé y Aguacatal, más la continuidad de los corredores humanitarios en Sameco y Juanchito, la situación tienda a mejorar.



Desde las 4:00 de la tarde de este martes, el Presidente Iván Duque se encuentra reunido con autoridades locales, miembros de juntas administradoras locales, rectores, empresarios, representantes de gremios y bancada de congresistas del Valle del Cauca para buscar salidas a la tensa situación.



De otra parte, los indígenas del Cauca decidieron abandonar la Universidad del Valle, donde estaban ubicados desde el pasado 30 de abril en Cali y regresar a su territorio ancestral en El Pital en el municipio de Caldono.



El 62,0% de las empresas afiliadas a la CCC espera que la economía del Valle del Cauca esté peor o mucho peor en los próximos seis meses frente a la situación actual.

Solamente el 24,4 % considera que la economía estará mejor o mucho mejor y el 13,6 % que estará igual.



“Los resultados (de la encuesta) son muy graves. Más de un 41 % reporta que no están operando, tienen cerradas sus fábricas, sus comercios, sus bodegas. Y otro 47 % que están operando a media marcha. Es decir, el 88 % del tejido productivo de la región no está operando u operando con baja capacidad”, afirmó el presidente ejecutivo de la CCC, Esteban Piedrahita.



La encuesta fue respondida por 1.708 micro, pequeños, medianos y grandes empresarios afiliados a la CCC.



Una de las principales razones por las que las empresas no están operando u operan a media marcha es que los trabajadores de las empresas no pueden llegar a las fábricas por los bloqueos. Eso dice el 86,5 % de los encuestados.



El 6,3 % dice que ha sido víctima de vandalismo, el 63,5 % ha visto una disminución de sus ventas, el 26,2 % ha tenido que despedir a empleados, el 7.7 % dijo que va a cerrar su empresa y un 1.6 % desarrollar otra actividad económica.



Además, entre las empresas consultadas, el 27,7 % indicó la intención de reducir su capacidad instalada o cerrar operaciones.



“Veníamos en una buena dinámica de recuperación en marzo y parte de abril y lamentablemente el 62 % de los encuestados piensa que el segundo semestre, que era el de la recuperación franca, será peor o mucho peor en materia económica”, resaltó el Presidente Ejecutivo de la CCC.

Piedrahita resaltó que “el Valle es un gran abastecedor de alimentos, medicamentos y bienes producto de cuidado personal y aseo, y Buenaventura es el principal puerto de importación de alimentos y artículos de primera necesidad. El bloqueo afecta a todo el país”.

