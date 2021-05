Francotiradores, explosiones  y gritos en otra noche de miedo en Cali

Las autoridades reportan hasta ahora siete muertes desde el miércoles 28 de abril y señalan que se investiga si están relacionados con los manifestantes y los operativos de la Policía. Sin embargo, colectivos de Derechos Humanos señalan que la cifra superaría la decena de homicidios, en particular, de jóvenes. Además, en la madrugada se denunciaba que no circulaba información de los sucesos porque Internet estaba fuera de servicio.(Lea en contexto: Gremios hacen llamado al diálogo para superar la crisis)

Por segunda noche, la ladera de la comuna 20 conocida como Siloé, donde hay ocho barrios y tres urbanizaciones, sufrió ante los disparos y explosiones.



La Policía dice que desde la tarde del martes se registraban disparos de francotiradores desde la zona alta contra la estación policial de El Lido, hechos en los cuales los asistentes al paro señalaron que no participan.



Posteriormente, durante la noche la situación se agitó. Numerosos jóvenes y hasta menores de edad estaban en la parte baja, cerca de la glorieta de acceso a la ladera y del complejo deportivo del coliseo El Pueblo.(Además: Cansados de la violencia, caleños piden que haya paz)

Agentes del Grupo de Operativos Especiales (Goes) llegaron y empezaron las carreras, los gritos, los disparos y las explosiones.



La Policía reporta en los dos días unas 45 capturas, más de la mitad serían menores de edad. También, señalan que han sido atacadas dos instalaciones de esa institución en la ladera.

Diferentes denuncias

El subdirector de la Policía, general Hoover Pinilla, dijo que "desde el 28 de abril se contabilizan en Cali daños en 8 instalaciones policiales, 21 entidades financieras, 9 sedes gubernamentales, un puesto de salud, un colegio, un hotel, 47 almacenes, 37 dispositivos de fotomultas y 15 vehículos, incluidos los de Misión Médica y socorro. (Le puede interesar: La 'pandemia' de los monumentos derribados en el suroccidente)

Por su parte, docentes de un colegio en la parte baja de Siloé aseguran que la Policía ha tomado ese sitio como 'trinchera'. Además, según colectivos de Derechos Humanos, en los hechos del martes se habrían presentado más de una docena de heridos y hay personas desaparecidas. Hasta ahora no se tiene un informe de identidades.



De otro lado, el senador del Polo, Alexander López Maya, dijo que fue "testigo de la actitud pacífica de los manifestantes la noche de ayer en Cali, no me explico cómo la Policía y el Ejército, sitió Siloé, cortaron la comunicación y se abrió fuego desde tierra y aire a la población incomunicada".

llevo una semana tratando de explicarle a mis dos hijos que viven en Cali por qué no dejan de sonar explosiones, tiros y helicópteros por fuera de su casa: el terror que infunden a la niñez con sus armas no tiene perdón de Dios



Disturbios en otras zonas

En Terrón Colorado, en la comuna 1, oeste de Cali y cerca de la salida a Buenaventura, se presentaron desórdenes debido al el taponamiento de vías. Las autoridades dicen que en esa acción participarían quienes ejercen el mototaxismo



También, se presentaron algunos desmanes en el sector Meléndez, en la comuna 18.



En la noche del lunes se pasó de velatones en distintos sitios de Cali a desórdenes ante la llegada de efectivos del Goes. Uno de los actos en honor de las personas muertes y heridas en las manifestaciones se cumplía en Siloé.

En medio de esos desórdenes, cerca de la glorieta cayeron heridos de muerte el estudiante del Sena Kevin Anthony Agudelo, José Emilson Ambuila y Harold Antonio Rodríguez.

