Bomberos, entre tropiezos y hasta acusaciones de llevar armas

Según autoridades, las dificultades de los organismos de socorro se presentan en numerosas calles que han sido bloqueadas en la capital del Valle del Cauca.



Personal de atención en salud y emergencias han debido sortear 'peajes' montados por personas que no hacen parte del Paro Nacional.



“Nos hemos vuelto víctimas de esta situación. Cuando vamos para una emergencia es porque una vida depende de nosotros”, asegura John Fitzgerald, jefe de Emergencias de los Bomberos.



Desde el inicio de las protestas el pasado 28 de abril en Cali, Fitzgerald dice que de las 60 llamadas que se hacen diariamente al cuerpo de socorro solo puede atender la mitad o, incluso, menos.

“Hay bloqueos a la salida de estaciones. Cuando lo logramos, en los peajes urbanos nos cobran dinero y si no les damos, no nos dejan pasar”, señala.



Los bloqueos, según el relato, se han presentado en Villa del Sur, Siloé y El Aguacatal.



“Nos devuelven aún sabiendo que estamos yendo por una emergencia y que vamos a controlar un incendio o salvar una vida. Hay una insensibilidad total con el dolor ajeno”, comenta.



El jefe de Bomberos asegura que quienes hacen los peajes y demás, no son personas que se encuentran manifestando. Dice que serían vándalos que “se están aprovechando de Cali”.



También realizó un llamado a la comunidad debido a los saqueos a estaciones de gasolina. “Entendemos que la escasez desespera porque se necesitan movilizar, pero no se puede poner en riesgo la vida de la comunidad por ello”.



Fitzgerald puntualizó que, debido a un mensaje en redes sociales, los manifestantes creen que los bomberos en sus vehículos transportan armamento para la Fuerza Pública.



“No es nuestra función ni esencia. Cumplimos una misión humanitaria y atendemos a todos por igual. Solo salvamos vidas. No nos vandalicen y permitan nuestro paso”, concluyó.

