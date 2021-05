Paro: buscan a posibles víctimas y desaparecidos en paro en Palmira

En Cali y en Buenaventura se desbordaron los disturbios desde el pasado 28 de abril, cuando la población se movilizó en contra del proyecto de ley de la reforma tributaria sobre el cual, el presidente Iván Duque anunció su retiro del Congreso.



Así como en la capital del Valle, en la noche del domingo en Palmira también hubo disturbios. Así lo señalaron en el Cuerpo de Bomberos.

Hacia las 8 de la noche a una María de los Ángeles Padilla, de 19 años, tenía herida por disparo en el abdomen. Fue trasladada al hospital Raúl Orejuela Bueno.



A las 9 de la noche del mismo domingo, otras tres personas también fueron llevadas a centros asistenciales por disparos, pero no precisó si fue con arma traumática o de fuego.



El alcalde de Palmira, Óscar Escobar, dijo que hay denuncias de presuntos abusos por parte de la Policía en esta ciudad del Valle del Cauca.



El mandatario afirmó que no ha dado la orden a la Policía de disparar a la población y señaló que con la Personería se está adelantado la revisión de estos casos y señalamientos de presunto abuso por parte de la Fuerza Pública.



"Ha sido una noche confusa en Palmira. Por un lado hemos recibido reportes de prsduntos abusos cometidos de Esmad (Escuadrón Antidisturbios de la Policía) contra manifestantes del paro nacional. Inmediatamente, miembro de la Administración municipal y el personero se vinieron al sitio de los hechos. El personero emitió un reporte público a las 10:27 de la noche desde la zona de peaje del CIAT, en el cual informó que en ese punto todo se encontraba en orden y no había confrontación", sostuvo Escobar.



Sin embargo, agregó: "En este momento, el personero, miembros de la Administración municipal y garantes de derechos humanos continúan un recorrido por la zona, buscando entre los extensos cañales, posibles víctimas o personas que estarían desaparecidas".



Dijo que por eso fue al hospital Raúl Orejuela Bueno de Palmira, donde verificó que allí está en cirugía un herido por un disparo de arma traumática en el abdomen y otra persona con trauma de cadera y lesión en la frente. Este fue dado de alta al descartarle fractura en la cadera. Hay otro herido con varios traumas con arma traumática en la espalda, pero ya fue dado de alta.



Hay otro herido en el tobillo.



"Todas estas cinco personas heridas esta noche son mayores de edad. Estoy al frente de la verificación de todos los hechos para llegar al fondo de lo sucedido", dijo.



"Como saben estamos viviendo un momento complejo. Yo personalmente no he dado la orden al Esmad ni al Ejército de atacar a estos jóvenes. Por el contrario, desde el pasado viernes me reuní con diversos defensores de derechos humanos en el municipio, con el único propósito de promover la mediación y evitar confrontaciones violentas en el marco de la protesta".



Señaló que este lunes convocó un consejo extraordinario de seguridad con miembros de la Fuerza Pública para que rindas cuentas de lo sucedido con garantes de derechos humanos.



CALI