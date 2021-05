5 muertos y 33 lesionados en hechos vandálicos nocturnos en Cali

El miedo de la ciudadanía en Cali ha venido en aumento en los últimos días del paro, desde que se iniciaron las movilizaciones el 28 de abril y que se han convertido en escenarios de riesgos, tanto para la comunidad como para los policías.

Es así que el secretario de Seguridad de Cali, Carlos Alberto Rojas, dijo que en este momento se priorizan corredores humanitarios en toda la ciudad para garantizar llevar alimentos y traslados de insumos a hospitales y clínicas, así como a zonas donde se requieran.



Sin embargo, señaló que en materia de salud, tras confrontaciones en las tres últimas noches, el balance es de cinco fallecidos con 33 lesionados. Señaló que por ahora esa sería una cifra, pero puede haber más casos.



Sostuvo que esperan reportes de la Fiscalía sobre quiénes están detrás de estos hechos en las últimas noches en el suroriente y oriente de Cali.

"Ninguna violencia es justificable, venga de donde venga, incluso la violencia que podría ejercer el Estado. Hay canales institucionales, hay un marco constitucional, hay un marco internacional de los derechos humanos. Hay que acatarlo en su integridad, hay que acatarlo con rigurosidad porque ese marco que protege la vida y la integridad de los ciudadanos nos garantiza el trámite de muchos conflictos. Es una oportunidad para seguir afianzando", dijo el funcionario.

"Ese es el mensaje que hemos venido dando en varias ocasiones en torno a que bajo ningún punto de vista el Derecho Internacional Humanitario y la misma Constitución pueden ser instrumentalizados, deben ser realmente asumidos como un principio ético y político que rigen todas las acciones en nuestra ciudad", añadió el secretario Rojas.



Pero informó que en tema de recibir a pacientes en unidades de cuidados intensivos, Cali no tiene la capacidad, las salas están repletas.



"Nuestra Administración viene trabajando en varios frentes, quizás es la crisis más aguda en muchos años", dijo Rojas.



Entre tanto, siguen la zozobra y la preocupación de la comunidad y de policías que el lunes estuvieron en el Hotel La Luna, el cual fue quemado por vándalos en la noche del 3 de abril.



En esa situación hay audios de policías que estaban pidiendo ayuda y señalaban que habían ido "sin armamento", como una orden.



Hubo policías que pedían más apoyo en los disturbios ocurridos en la noche en los alrededores del hotel La Luna y que enviar más respaldo también implicaría poner más policías en peligro.



Así mismo, algunos ciudadanos rechazan que en un audio, altos mandos de la Fuerza Pública estarían señalando que replegar más unidades en la caótica noche del lunes 3 de abril habría sido de más riesgos para las motos en el hotel La Luna.



A su vez, hay otros denuncias, como la del fotógrafo conocido como Jahfrann, quien señala que está recibiendo amenazas de muerte, luego de una transmisión en vivo que hizo en redes sociales.



"Cali está tomada por el ejército, en este momento mi vida corre riesgo y la de mi familia, a causa de los LIVES y su dinamización a nivel nacional e internacional, me quieren asesinar. Como fotógrafo, como humano, Pido ayuda y garantías, no queremos ser una estadística más!", dijo el fotógrafo en su cuenta de Twitter.

Cali está tomada por el ejército, en este momento mi vida corre riesgo y la de mi familia, a causa de los LIVES y su dinamización a nivel nacional e internacional, me quieren asesinar.

