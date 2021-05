En Cali atracaron a periodistas de Telemundo

La periodista Sulay Ucros y sus tres compañeros de trabajo en la cadena Telemundo llevaban tres semanas en la capital del Valle del Cauca haciendo el cubrimiento del paro nacional y no les había pasado nada. Sin embargo, este miércoles fueron atracados por tres hombres que les quitaron valiosos equipos y todo el material que habían hecho en 22 extenuantes jornadas.

Lo más paradójico del atraco es que se presentó en el cubrimiento de una masiva manifestación que se realizó en el sector de la Loma de la Cruz.



"Fuimos a buscar mejor señal de internet- que desde el inicio de las protestas en Cali ha estado muy mala, lenta-, cuando tres hombres, que se desplazaban en dos motocicletas, nos gritaron que les diéramos todo lo que llevábamos", relató Ucros, quien acababa de hacer un directo de la protesta.



(En contexto: En Cali avanzan manifestaciones pacíficas en este 19 de mayo)



Los tres atracadores, que la periodista describió como hombres jóvenes, de piel mestiza, delgados y de estatura mediana, pusieron los cañones de sus armas sobre los pechos de los dos productores y del camarógrafo. "Uno de los delincuentes le decía insistentemente a uno de sus compañeros: "¡Pegáselo, pegáselo!, es decir, que le disparara a uno de los muchachos", contó Ucros, quien enfatizó en que "no hay garantías de seguridad para poder ejercer el trabajo y para hacer periodismo acá en Cali".



El equipo periodístico se había alejado de la movilización y habían ubicado una tienda para enviar material, bajaron una cuadra, quedaron un poco solos y esto fue aprovechado por los delincuentes para abordarlos.



Les hurtaron un equipo de transmisión, cámaras, computadores y celulares. Pero lo más valioso es el material periodístico. Imágenes, entrevistas, etc.



(Puede leer: Investigan muerte en Buenaventura durante disturbios de este miércoles)



La comunicadora reveló que a pesar de que estuvieron en cubrimientos y en zonas muy complicadas de Cali y el Valle del Cauca no les había pasado nada. "La gente nos ayudaba siempre, nos protegía. En Yumbo, donde las cosas estuvieron tan complicadas no nos pasó gracias a las personas", resaltó Ucros.



El equipo de Telemundo espera regresar mañana, en el primer vuelo, a Bogotá. Ucros se va con tristeza pero convencida de que "en Cali hay más gente buena, que mala".