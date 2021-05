Comisiones de paz del Congreso llaman a la tranquilidad en Cali

Las comisiones de paz del Congreso de la República, que sesiona en Cali en estos momentos, busca salidas a la difícil situación que enfrenta la capital del Valle del Cauca, después de 13 días de paro nacional.

(Puede leer: Violentos choques en Cali dejan heridos de bala y caos)



Ayer hubo enfrentamientos entre indígenas que arribaron a Cali desde el norte del Cauca y habitantes del sur de la ciudad. Hubo diez lesionados con arma de fuego, dos vehículos vandalizados e incinerados y el ingreso a la fuerza a un conjunto cerrado, entre otros hechos de violencia.



El senador Roy Barreras reveló que los jóvenes que hacen parte de las manifestaciones están dispuestos a mantener los corredores humanitarios, es decir, que se levanten los bloqueos durante algunas horas para permitir el paso de alimentos y medicinas, y piden que cese la violencia.



Barreras contó que se ha concluido que "el bloqueo desgasta a la protesta (...), que haya mucha voz para el reclamo popular, mucha voz para denunciar los atropellos a los jóvenes -que les han robado el futuro y les están robando la vida- pero además, una voz sensata porque la ciudad no puede seguir sitiada porque entonces la opinión se irá en contra de la protesta".



Las comisiones de Paz del Senado y la Cámara de Representantes fueron a algunos puntos de concentración.



El senador Alexander López manifestó que en sitios de las protestas los líderes les expresaron su intención de un dialogo con autoridades de los gobiernos nacional, regional y distrital.



El senador Iván Cepéda aseguró que Cali "se ha convertido en un laboratorio del terror, donde la Fuerza Pública está practicando toda clase de métodos que buscan aterrorizar a la población".



(Puede leer: Cali: carreras y detonaciones ante llegada de Esmad a vía al mar)



Por su parte, el senador Antonio Sanguino dijo: “¡No a las balas, no a la violencia!”.



El senador Rodrigo Lara expresó que "no podemos permitir un estado claudicante ni fallido en el suroccidente del país y menos en la tercera ciudad del país. Queremos en esta difícil prueba acompañar a los caleños en esos momentos de angustia"



A su turno, el senador John Milton Rodríguez dijo que "el diálogo fraternal es clave para poder encontrar la ruta de solución en medio de estas difíciles circunstancias de orden público y social".