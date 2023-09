Indignación generaron actos obscenos de dos habitantes de calle en un bus del Masivo Integrado de Occidente (MIO), en Cali.

Las escenas quedaron grabadas por uno de los usuarios del sistema, las cuales fueron difundidas en redes sociales.

La pareja quedó grabada en cámaras! pic.twitter.com/miAY8N9QHM — Radio Reloj Cali (@radiorelojcali) September 13, 2023

Al parecer, ambos hombres se dirigían desde el centro al sur de la ciudad. Se ubicaron en los asientos junto a las respectivas ventanas. El puesto del pasajero estaba libre, en ambos casos.

Uno de los hombres se buscó cubrir con una tela que tenía en su mano, mientras el primero nunca se percató de la grabación. Tampoco el segundo hombre.



Los actos obscenos están señalados como actos sexuales o de exhibicionismo que generen molestia a la comunidad.



La persona que incurra en este tipo de comportamientos deberá pagar 16 salarios mínimo diarios legales vigentes (SMDLV), que equivalen a más de $ 618.000.



Estas acciones están catalogadas dentro de los comportamientos que para el Código de Policía afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas. Por lo tanto no deben efectuarse.



En esos comportamientos que afectan la comodidad de la población también está consumir sustancias alcohólicas, psicoactivas o prohibidas, no autorizados para su consumo y fumar en lugares prohibidos.



CALI

