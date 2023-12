Papá de Michel Dayana González denuncia que feminicida ya la acosaba desde antes

Ha pasado casi un día desde que el cadáver de Michel Dayana González fue encontrado al interior de un taller en el barrio San judas Tadeo I de Cali. A medida que avanzan las horas y la búsqueda de su presunto feminicida, Harold Andrey Echeverry Orozco, por parte de las autoridades, salen a la luz más detalles del crimen.

(Lea también: 'Se llevaron a mi niña': papá de Michel Dayana González, víctima de feminicidio en Cali).



Genaro González Valencia, padre de la joven de 15 años, reveló a 'Caracol Radio' que no conocían al señalado ni tenían un trato cercano con él. Aún así, tras los más recientes acontecimientos, su hija mayor le confesó que el hombre acosaba sexualmente a Michel cuando se dirigía al colegio.

"Ella tenía que pasarse al otro lado de la cuadra para que él no la mirara y todo eso", detalló para el medio citado anteriormente.

Genaro González le perdió la pista a su hija el pasado jueves 7 de diciembre, después de que ella saliera a comprar unos comestibles. Media hora después de que la menor partiera de su vivienda, y ante la preocupación de que algo le hubiese ocurrido, el hombre comenzó a llamarla insistentemente, pero no obtuvo respuesta de vuelta.

“Le había dejado 2 mil pesos como costumbre, todos los días se los dejaba por debajo de la puerta porque yo me iba a trabajar muy temprano. Ese día le dejé los 2.000 pesos y creo que no los vio, entonces cuando yo llego a la casa los dejo encima del mesón, entonces ella dice: ‘Esos 2.000 pesos son míos, regálemelos que voy a ir a comprar unos mecatos’, entonces le dije: ‘Hágale rápido porque tenemos que salir para que se bañe y se cambie’. Me dijo: ‘Bueno, papi, no me demoro’. Esa fue la última vez que vi a mi hija”, relató el progenitor de la víctima a 'Caracol Televisión'.

Harol Andrés Echeverry, presunto autor del crimen, está siendo buscado por las autoridades. Foto: Suministrada

Tras buscarla incansablemente por el sector, e incluso haber interrogado al presunto feminicida sobre el paradero de la joven, la noticia llegó: el cuerpo sin vida de Michel había sido hallado en un taller ubicado a pocas cuadras de la vivienda, en una zona por la que solía transitar.

El señalado autor del feminicidio, Harol Andrés Echeverry, se encuentra prófugo de la justicia y a la espera de ser capturado y judicializado. Con el objetivo de lograr la detención, las autoridades han ofrecido una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita dar con su paradero, luego de que el sujeto escapara en una moto del taller donde ocurrieron los hechos.

El presunto feminicida había pagado una parte de su condena y estaba en libertad

La Unidad Investigativa de EL TIEMPO adelantó, en la tarde de ayer, que Harol Andrés Echeverry tiene un proceso por acceso carnal violento en menor de 14 años. Esta información también fue compartida este sábado por Jimmy Dranguet, secretario de Seguridad de Cali, quien agregó, en diálogo con 'Caracol Televisión', que el presunto autor del feminicidio había cumplido una parte de su condena y luego fue puesto en libertad.

"No tenía que estar un ciudadano con antecedentes por acceso carnal abusivo en este barrio popular donde hay muchos niños, donde hay muchas niñas", explicó Dranguet en una entrevista en televisión nacional.

Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información sobre su paradero. Foto: Suministrada

La búsqueda avanza y, según el secretario de Seguridad de Cali, ya ha llegado información a la Dijin, la Sijin y la Fiscalía, por lo que esperan realizar la pronta captura de Echeverry.

Si usted tiene información sobre Harol Andrés Echeverry, se puede comunicar con las líneas de denuncia Policía Nacional 314 360 6293 o 321 394 5156 mecal.sijin@policia.gov.co mecal.sijin-adepe@policia.gov.co.

