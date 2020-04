Palmira vive la Semana Santa con baños contra covid-19

La ciudad de Palmira es la segunda del Valle del Cauca con más casos de coronavirus.

Solo hasta el jueves pasado, las autoridades de salud, según datos recogidos por el programa ‘Cali Cómo Vamos’. reportaron 20 pacientes, pero todos estaban en sus casas, cumpliendo el aislamiento obligatorio del Gobierno Nacional.

Hasta esa fecha no habían tenido alguna complicación de salud. A su vez, el mismo informe de ‘Cali Cómo Vamos’ daba cuenta de tres de ellos superaron la enfermedad. Pudieron recuperarse.



Así mismo, como lo señaló ‘Cali Cómo Vamos’, entre el 25 y el 31 de marzo pasados hubo 231 personas sancionadas por infringir el aislamiento preventivo. Aunque en Palmira están por debajo de quienes tuvieron multa en Cali con 1.513 y Buga con 352. Buenaventura arrojó 179 y Roldanillo, 134 infracciones más.



Ante la situación de Palmira y la idea de que no hayan más casos, el alcalde Óscar Escobar puso en marcha jornadas de limpieza y desinfección en zonas del espacio público, incluyendo, íconos de la ciudad.



“El objetivo es limpiar y desinfectar las áreas públicas de Palmira de microorganismos como virus, gérmenes, hongos y bacterias, causantes de diversas enfermedades en los seres humanos”, dijo el alcalde Escobar. El mandatario explicó que estas jornadas arrancaron el pasado miércoles, primero de abril, con la limpieza a fondo del parque Bolívar, los alrededores de la Catedral y los exteriores del Centro Administrativo Municipal de Palmira (CAMP). Los participantes trabajaron en andenes, materas, zonas verdes, sillas, escaleras, postes, canecas y la vía pública.



El jueves, el turno con agua y jabón fue para el sendero peatonal y el viernes, para el interior de la galería central. Allí participaron delegados de Veolia, Aquaoccidente, del Cuerpo de Bomberos, de la Policía Metropolitana y de ABC Fumigaciones.



El sábado, la jornada se llevó a cabo en las calles de los alrededores de la plaza de mercado y ayer, el centro de Rozo, en la zona rural, recibió la desinfección prometida. Una jornada en un Domingo de Ramos poco usual, sin procesiones para dar inicio a la Semana Santa.



Este lunes, el chapuzón será para el parque El Prado y mañana, funcionarios y otros ciudadanos estarán en el parque Obrero.



El cronograma, añadió el alcalde Escobar, continúa este miércoles Santo en el Parque Lineal (Comfandi).



El Jueves Santo, el pelotón de personas, bajo directriz de la Alcaldía, se trasladarán al parque La Factoría.



El Viernes Santo, la limpieza tendrá lugar la galería auxiliar, mientras que el Sábado Santo, la desinfección llegará al parque de la zona de Unicentro.



El Domingo de Resurrección o de Pascua será el día para las calles de Ciudad del Campo.



El último día de toda esta jornada coincidirá con el lunes, 13 de abril, cuando se terminaría el aislamiento preventivo obligatorio que ordenó el Gobierno Nacional. Se hará en el bulevar Ciudad Santa Bárbara.



“Las acciones de desinfección ayudarán a bajar la carga de microorganismos y entes biológicos en las zonas comunes de Palmira, así que las personas que pasen luego por estas áreas no van a tener ningún problema, ni su salud se verá afectada”, enfatizó Ángela Liliana Rivera Calderón, directora administrativa de ABC Fumigaciones.



El ingeniero Carlos Núñez, jefe de Operaciones de Veolia, comentó que “la idea es que la gente también tome todas las medidas de limpieza y desinfección al interior de sus hogares, siguiendo todos los protocolos anunciados por el Gobierno Nacional y el municipal”.



A su vez, el alcalde Escobar resaltó la entrega de 800 mercados a familias necesitadas, con apoyo de la Gobernación.



