Esta semana, la actualización catastral ha sido el tema de conversación y de polémica en Palmira.



El Comité Cívico Intergremial de Palmira (CCIP), que reúne gremios, a empresarios y a representantes de la sociedad civil de esa ciudad del Valle del Cauca, protestó ante Alcaldía.

La carta al Alcalde es suscrita por Cámara de Comercio de Palmira, Asocaña, Procaña, Fenavi, Fenalco, Asodolores, Acopi, Andi, Zona Franca del Pacífico, Lonja de Cali y Comité Intergremial Empresarial. El CCIP le pide una revisión integral por “los sobredimensionados aumentos en los avalúos catastrales, que podrían representar incrementos desmesurados en el pago del impuesto predial con valores por encima del hasta más del 100 % después de la vigencia 2022”.



En la carta firmada por Jhon García, director del CCIP, se expresa: “Comprendemos que en el marco de la normatividad nacional el país está migrando a tener un catastro multipropósito, pero la conveniencia de cuándo hacerse y cómo hacerse, en una coyuntura de recuperación económica, es una responsabilidad de la Administración municipal”.



El alcalde de Palmira, Óscar Escobar, explicó que la actualización catastral no se realizaba desde hace ocho años, pero dijo que se revisarán todas las preocupaciones y valores que no correspondan en avalúos.



El Comité dice que se reconocen las medidas tomadas para mitigar el incremento en pago del impuesto, pero son medidas transitorias de corto plazo y que dejan expuesta a la comunidad empresarial y en general a un alza desmesurada en mediano y largo plazo.



“Un alza así no la podrán resistir los contribuyentes en un entorno económico y social frágil, con altas tasas de desempleo, incertidumbre en el comercio internacional, elevados costos en las materias primas, altos índices de inflación, entre otras”, dice la misiva.



También advierte sobre “posibles afectaciones relacionadas con aspectos tributarios por incrementos en los activos y patrimonios; predios que no se podrán vender porque su valor catastral es superior al comercial; procesos de compra-venta afectados, y pérdida de competitividad del territorio para atraer la inversión”.

