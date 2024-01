Palmira, la ciudad que busca dejar de ser vista como una de las más violentas del mundo

El segundo municipio más importante del Valle del Cauca, Palmira, lleva 10 años tratando de quitarse una etiqueta de encima: figurar entre las ciudades más violentas del mundo.



A comienzos de enero, se conoció un informe de la organización World Population Review (WPR) en el que se enseña un listado con las 50 ciudades más peligrosas del planeta, basándose en el índice de homicidios por cada 100.000 habitantes. Allí, Palmira ocupa el puesto 27 con un promedio de 47,97 homicidios, siendo la primera urbe colombiana que se asoma en el indecoroso ranking. La sigue Cali, con 47,03, ocupando el puesto 31. Sin embargo, estas estimaciones carecerían de exactitud.



El Centro de Información y Análisis Delictivo (CIADPAL) de la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Palmira, realizó una revisión de los datos reportados por los medios y se encontró que el 24 de abril de 2019 se publicó la misma información correspondiente al año 2018, en la página del Centro de Investigación en Política Pública.



Asimismo, al verificar la página de “Seguridad, Justicia y Paz” de México, en el documento Ranking 2018, se hace referencia a Palmira en el puesto 27, con 149 homicidios y una tasa de 47,97. “Esto evidencia que World Popuation Review tituló los datos como 2024 siendo que estos corresponden al 2018”, expuso la entidad en un comunicado.



El nuevo secretario de Seguridad y Convivencia de Palmira, Ludwing Jaimes, aseguró que con esto “se le hace un daño a la ciudad”. Y agrega que el documento de las 50 ciudades más violentas del mundo se publica anualmente entre abril y junio, por lo que cualquier información sobre este ranking publicada antes de esa fecha puede ser fuente de desinformación.



Ahora bien, el secretario reconoce que la ciudad ha reportado tasas altas de homicidios en los últimos años. “No estamos desconociendo que hay problemas, pero no que sea una de las más violentas a nivel mundial”, dice.

Palmira, ciudad que busca disminuir los homicidios mucho más. Foto: Alcaldía de Palmira

Desde 2013, Palmira ha formado parte del ranking de las 50 ciudades más violentas que elabora el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C. de la sociedad civil, en México. Inclusive, en el año 2015 fue la octava ciudad más violenta del mundo. Solo en 2020 logró alejarse de ese listado y en el 2022 apareció en el puesto 48.



Según la CIADPAL, que recopiló datos de la Policía Nacional-Sijín, Fiscalía y Medicina Legal, la tasa de homicidios de Palmira en el 2023 fue de 32,9 homicidios por cada 100.000 habitantes. En 2022 fue de 31,6, casi 12 puntos porcentuales menos en comparación con el 2021 cuando registró 43,4, y una diferencia leve en relación con en el 2020, cuando obtuvo 31,8.



En la recopilación histórica de los últimos 13 años, el momento más crítico se vivió en 2011 cuando el municipio alcanzó una tasa de 94,2 homicidios. En 2015, año que llegó al octavo puesto del ranking, la tasa fue de 62,6 homicidios.



Ahora bien, la aparición o no de Palmira en estos listados puede variar de acuerdo a la metodología de estudio. Iván Carvajal, consultor en temas de seguridad, explica que la organización mexicana solo mide ciudades por encima de 300.000 habitantes. Palmira tiene 358,806.

Cada uno de esos rankings dependen de muchas cosas: del año de referencia, de la fuente de información, de los homicidios y del universo que están considerando: Katherine Aguirre, investigadora FACEBOOK

“Hay municipios de Colombia de menos de 300 mil habitantes que tienen la tasa más alta que Palmira. Por ejemplo, Santander de Quilichao, Caucasia, Sardinata, o Tumaco. Son municipios cuyas tasas de homicidio suelen por encima de 100”, comenta.



El Instituto Igarapé es una entidad brasileña que también recopila datos de homicidio en América Latina y en el mundo. En sus rankings miden ciudades de más de 250.000 habitantes y en el más reciente (año 2022) Palmira no aparece dentro de las 50 urbes más violentas. Sí lo hace, en cambio, Tumaco, siendo la ciudad colombiana más violenta con una tasa de 73,5 homicidios, seguida por Cali con 43,1.



Katherine Aguirre Tobón, investigadora del Instituto Igarapé de Brasil y Coordinadora de la Red de Mujeres en Seguridad y Defensa en América Latina Amassuru, señala que los resultados de los rankings dependen de distintas variables y eso hace que puedan ser cambiantes.



“Cada uno de esos rankings dependen de muchas cosas: del año de referencia, de la fuente de información, de los homicidios y del universo que están considerando. Muchos rankings no tienen además contexto de guerra”, sostiene.



Ahora bien, la investigadora señala que es cierto que este municipio vallecaucano se ha caracterizado por tener altas tasas de homicidios debido a una complejidad de violencia urbana y crimen organizado que no se ha logrado desentrañar completamente.

El microtráfico, los combos y la parte alta de Palmira

Desde que fuera desarticulada la famosa banda de ‘Los 300’ -entre 2016 y 2018- el dolor de cabeza de las últimas administraciones de Palmira lo han provocado los denominados ‘combos’. Estos son grupos delincuenciales conformados cuatro o cinco personas, generalmente jóvenes, que se dedican a la extorsión y al microtráfico, y cuyas disputas por tener el control de su cuadra, sector o barrio son las que provocan la mayor parte de los homicidios del municipio.



Y es que, a diferencia de Tuluá, donde un gran porcentaje de las actividades delictivas les son atribuidas a una sola banda (La Inmaculada), en Palmira hay más de 40 ‘combos’ que compiten por el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes.



En ese sentido, las comunas 1, 5 y 7 son las más ‘calientes’. “Hay unos sectores de esas comunas donde hay líneas invisibles. Allí el tráfico de estupefacientes domina. Si una persona se pasa a otro sector a distribuir entonces está violando los límites y ahí es donde aparecen las confrontaciones”, explica el secretario de Seguridad, Ludwing Jaimes.



Ahora bien, varios operativos de la Fuerza Pública en la Comuna 1 han generado un fenómeno migratorio hacia la Comuna 7, donde barrios como La Italia, Los Robles o El Centenario han visto como varios de estos grupos se enfrentan entre sí. “Es donde han aumentado los homicidios”, expone el funcionario.

'Operación Hermes', dejó 27 capturas en Palmira (Valle) Foto: Policia Valle

Palmira cerró el 2023 con un registro de 118 homicidios, 5 más que en el 2022. En los primeros 15 días del 2024 se contabilizaron 4. De acuerdo con Iván Carvajal, el 20 por ciento de los homicidios que ocurren en el suroccidente colombiano son por intolerancia, lo que incluye riñas y feminicidios. El 80 por ciento restante corresponde a los homicidios por estructura y sicariato y esos, según el experto, son los más complicados de controlar.



Por su parte, el recientemente saliente exsecretario de Seguridad de Palmira, Rodrigo Cepeda, explica que los ‘combos’ han sabido aprovechar las falencias de la justicia para reclutar menores de edad para instrumentalizarlos en el microtráfico.



“Hay niños de 14, 13 y 15 años que ya son sicarios porque les facilita el trabajo y mientras que la efectividad de la justicia se hace más difícil porque no van a un centro carcelario sino a uno correccional. Al mes o los dos meses salen”, dice.



Para el exfuncionario, estas dinámicas han dificultado la consolidación de un panorama claro del mapa criminal de la ciudad. “Los esfuerzos son más dispersos: no hay un organigrama específico de cuál es el mapa criminal de la ciudad, sino que son actores dispersos por todo el territorio. Eso dificulta la eficiencia y eficacia de las autoridades y hace que Palmira pueda tener una semana tranquila, pero a la siguiente pueda tener 8 homicidios”.

La Secretaría de Ludwing Jaimes realizó un análisis que determinó que los incidentes se presentan en horas nocturnas de los fines de semana. Para mitigar eso, se crearon las llamadas ‘Caravanas de Seguridad'. Estas las integran miembros del Ejército, Policía Nacional, Tránsito Municipal y Dijín, quienes en horas de la noche avanzan hacia estas comunas y realizan operaciones de control y prevención. En algunas de estas caravanas ha participado el propio alcalde Víctor Manuel Ramos.



“Estamos yendo a esos barrios a impactar. Tenemos un centro de televisión donde ubicamos todo con cámara. Ahí coordinamos con el líder de esa sala y podemos evidenciar como en esas comunas (1,5 y 7) catalogadas de alto riesgo las personas comienzan a maniobrar. Entonces, nos informan y con la caravana llegamos allá”, describe Jaimes.

Caravanas de seguridad en Palmira. Foto: Redes sociales.

Los analistas de seguridad se preguntan si el programa PAZOS seguirá andando en Palmira. Lo anterior traduce Paz y Oportunidades y fue una estrategia de prevención social de violencia en jóvenes entre los 14 y 28 años -ahí es donde está más del 70 por ciento de los homicidios que se presentan en la ciudad- que implementó la pasada administración.



De acuerdo con los expertos, esa apuesta fue una de las razones por las que Palmira logró reducir su tasa de homicidios hasta el punto de salir del famoso ranking de la ONG Seguridad, Justicia y Paz, en 2020. Un hecho que le valió a la ciudad un reconocimiento internacional por parte de la UCLGPeaceprize.



“Se trabajó con jóvenes, se hicieron actividades lúdicas, preventivas, culturales, artísticas, y deportivas. Cuando eso se hizo se bajó el porcentaje de criminalidad en Palmira”, sostiene Carvajal.



“El alcalde ha dicho que lo bueno hay que rescatarlo y si eso es bueno lo queremos repotenciar”, señala Jaimes. El alcalde Ramos, por su parte, ha sido enfático en que la reducción de la delincuencia pasa por generar estímulos tributarios al sector productivo para que contrate a jóvenes sin experiencia, “logrando mitigar haciendo la prevención del delito”.



Asimismo, ha dicho que será clave la articulación con la gobernadora Dilian Francisca Toro y otros alcaldes del departamento: “tenemos que hacer un frente común entre todos y esa es la propuesta que tenemos”.



Y es que Palmira, al igual que otros municipios vecinos, es limítrofe con la cordillera occidental, un corredor estratégico que históricamente ha tenido presencia de las extintas Farc y donde actualmente la estructura Adán Izquierdo ejerce control de la zona alta.



El pasado mes de diciembre de 2023, dos jóvenes y un menor de edad fueron asesinados en Calucé, al parecer, por las disidencias. “La Adán Izquierdo tiene más de 40 bandidos allá en esa parte alta, en un año se duplicó”, puntualiza Cepeda.

La Política Pública de Seguridad

Aún con importantes reducciones de la tasa de homicidios en los últimos años, el consultor Iván Carvajal asevera que afianzar una tendencia a la baja es posible si se establecen estrategias sostenibles a largo plazo o, en otras palabras, si se crea una Política Pública de Seguridad Ciudadana, algo que no ha sido posible en Palmira.



“Palmira no ha sido constante, han intentado estrategias que les han funcionado, pero no han logrado volver sostenible la estrategia. Tuvieron buenos años en 2019 y 2020, pero año malo en 2021 y año bueno en 2022. Sí es posible, pero hay que buscar la sostenibilidad de las estrategias. Todo esto es parte de que no tienen Política Pública de Seguridad. Todo lo tratan apagando incendios, no tienen una visión larga de 10 años”, indica.



“La verdad es que Palmira no tiene una Política Pública en materia de seguridad. Es lo que haga el mandatario de turno. Si no hay continuidad en los procesos no va a pasar nada y Palmira seguirá en lo mismo”, expresa Rodrigo Cepeda.



¿Puede aparecer Palmira en los próximos rankings de ciudades más violentas? Es posible, dice la investigadora Katherine Aguirre, no obstante, apunta que esto también dependerá del comportamiento que tengan otras ciudades del mundo.



“Hay que reconocer los esfuerzos importantes que se han hecho en Palmira con respecto a la reducción de la violencia”, recalca. Mientras tanto, Palmira seguirá luchando para que su nombre no resuene por estar en estas listas.

Juan Pablo Penagos Ramírez

CORRESPONSAL EL TIEMPO- CALI