Engaño con bolívares a un adulto mayor conmovió al alcalde de Palmira

Don Humberto se dio cuenta de que le habían pagado con billetes, hoy sin valor, cuando quiso que se los cambiaran por pesos.



Un empleado de una casa de cambio denunció el engaño y, por redes, empezaron las frases de rechazo por ese acto. El alcalde de Palmira, Óscar Escobar, pidió que fuera localizado para darle apoyo.



Escobar escribió así: "Hay algo que ningún gobernante puede decretar, y eso es la honestidad. De los valores de cada quien depende que no haya más engaños como el que sufrió don Ricardo. Lo estamos buscando, pero si alguien conoce su paradero, por favor deme el dato. Palmira debe reivindicarse con él".

La denuncia se conoció desde las redes sociales cuando Camilo Guzmán, empleado de la casa de cambios, a la que llegó don Humberto, que inicialmente fue identificado como Ricardo, con la idea de cambiar unos billetes.



"En el día de hoy se acerca a la oficina un señor de aproximadamente 70 años (le calculo yo) muy emocionado a preguntarme a cómo se estaba pagando el dólar, a lo que yo respondo, como es costumbre. Le informo el valor y él procede a pasar el dinero que, en medio de su ingenuidad, creía que eran dólares, pero al revisar el dinero me percato de que evidentemente no era la moneda de la cual él, don Ricardo, decía tener y, por el contrario, me había entregado bolívares fuertes", dijo Guzmán.



Le puede interesar: Médicos barranquilleros, enviados a Medellín en misión contra covid-19

Le informé cuánto puede valer el monto que él me había pasado ($ 5.000 bolívares) lo que equivaldría, según los datos de hoy, a una suma de 76,08 pesos colombianos FACEBOOK

TWITTER

El empleado anotó: "Posteriormente le informo que en la oficina donde trabajo no se compra esa moneda porque está devaluada y no tiene costo comercial; en conclusión, le dije la verdad: que el 'dinero' que traía evidentemente no tenía valor alguno. La cara de decepción de don Ricardo me arrugó el corazón; después de un silencio me pide el favor de que le informé cuánto puede valer el monto que él me había pasado ($ 5.000 bolívares), lo que equivaldría, según los datos de hoy, a una suma de 76,08 pesos colombianos".

A Todos quiero informales que ya apareció don Ricardo, qué resultó ser Don Humberto, un pequeño error, que le hizo justicia !

Al parecer está bien y se encuentra con miembros de la @AlcaldiaPalmira pic.twitter.com/4lMp276W07 — Camilo A. Guzman (@andresc_guzman1) July 29, 2020

"Al yo informarle, a don Ricardo se le ponen los ojos cristalinos y me expresa que si le estoy haciendo una broma, a lo que yo respondo: 'No, no, señor', es ahí donde me expresa que ese dinero era su pago de 2 días y que se había ido a trabajar porque ya no tenía con qué comer, pues la situación de una pandemia global en un país que busca salir del tercer mundo es compleja... Sinceramente no supe qué responder en ese momento; al cabo de unos segundos le sugerí denunciar el hecho, a lo que no respondió nada y se marchó. Son estos los casos que lo hacen pensar acerca de la degradación de la condición humana, pérdida de valores e irrespeto por nuestros adultos mayores", aseguró Guzmán.



Stefany Escobar, secretaria de Integración de Palmira, se encargó de llegar hasta donde se encontraba don Humberto. "¡Encontramos a don Ricardo! Solo que él no se llama así: se llama Humberto, y afortunadamente está bien de salud. Desde la alcaldía de Palmira le daremos el apoyo institucional necesario. Agradezco su solidaridad con don Humberto y con todos los que están pasando un mal rato: Stefany Escobar, secretaría de Integración de Palmira".



Lea también: Crucé la selva amazónica para volver a Colombia y no morir de hambre

Al ser localizado, don Humberto, disgustado, dijo: "Ojalá que a nadie más le suceda lo que me pasó a mí. Un individuo me engañó con un billete de 20, en billetes de a dos. Casi no me salgo de ellos, me los rechazaron".

Billete de 2 bolívares Foto: Archivo Particular

"Me lo dio un paciente en la galería, yo le hice un trabajo y me dio 10 pesos, en puro billete de 2, unos billetes verdes. Los otros los logré cambiar por papa y arrocito", expresó.



Además, agradeció el apoyo que le brindó la Alcaldía del municipio, "ojalá esto no le pase a nadie, gracia a Dios y el buen servicio que dan conmigo" señaló.

CALI