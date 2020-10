Desde cuidados intensivos, ciclista dice que espera volver a caminar

Francisco Domínguez, de 37 años, sufrió lesiones politraumatismo y fracturas cervicales, cuando un carro atropelló a varios ciclistas aficionados y siguió de largo..



"Somos personas con familia, que nos levantamos a hacer un deporte que nos gusta. Algunas personas en sus vehículos o en sus motos desconocen que hay una vida que tiene sueños, esperanzas. En este momento estoy luchando para poder volver a caminar", dijo a través de video.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves cuando Francisco Domínguez se desplazaba con otros ciclistas en inmediaciones de Palmira, en el Valle del Cauca, a unos 25 kilómetros de Cali.



La versión indica que un carro, del que no se entregaron mayores detalles, atropelló a los pedalistas. El conductor del automotor siguió su marcha.

Domínguez, quien es comunicador de profesión y gerente de una empresa, quedó tendido en el asfalto. Fue auxiliado por compañeros y remitido a un centro asistencial.

Los médicos le diagnosticaron politraumatismos, cinco vértebras cervicales fracturadas, una fisura en el omoplato, así como laceraciones.

"Gracias a los médicos y a Dios, sobre todo a Dios, que me dio la oportunidad de vivir y que el impacto no me matara", dice el ciclista, que puso un video en redes sociales en el que cuenta que se venía preparando para ir en bicicleta hasta Medellín, capital de Antioquia.



"Mis sueños se van a retrasar un poco. les agradezco a muchso, a todos los ciclistas, es un momento para estar unidos. Somos una hermandad y todos tenemos que luchar por nuestras vidas", dijo.

#MerecemosLlegarVivos, respetemos la vida. Aquí el video del vehículo fantasma que atropelló al ciclista Francisco Domínguez quien está luchando por recobrar su movilidad y seguir cumpliendo sus sueños en bici. Cualquier ayuda para identificar al conductor del vehículo, cuenta pic.twitter.com/LDIFtU4hBl — Maria Pacheco (@mapacheco3) October 12, 2020

Las autoridades indicaron que se revisan cámaras de seguridad y otras pruebas que podrían permitir establecer la identificación del carro y su conductor.



La Organización Defensa Del Paciente Derechos Humanos escribió: "Expresamos toda nuestra solidaridad con Francisco Domínguez, quien hoy se recupera de las heridas sufridas cuando su equipo de ciclismo fue arrollado por un automóvil".



Según la Policía Nacional, de enero al 30 de agosto se reportaron 195 personas que iban en bicicleta y murieron en accidentes de tránsito en Colombia.