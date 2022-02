A los Preciado les ha tocado asistir a cuatro funerales en el oriente de Cali. Pero en medio de su duelo, el viernes cuando mataron al cuarto de sus integrantes, su decisión fue que no callarían más ante la arremetida criminal



"Que nos maten a todos o que intervenga la autoridad", dicen. Ellos aseguran que no tienen pecado para que estén desvelados del miedo.



La serie de crímenes, según lo que corre en voz baja, sería por órdenes de una banda y habría hasta involucrados desde la cárcel. Dos de los hermanos estuvieron detenidos, pero sus allegados aseguran que los liberaron porque no han cometido delitos.

La violencia ha tocado a los Preciado, cuya familia ha sido fundadora entre los barrios El Poblado y Comuneros II, en el Distrito de Aguablanca, desde hace más de 40 años.



Milton Juvenal Preciado y Alicia Angulo llegaron a ese territorio cuando todavía predominaban las calles destapadas. Los 12 hijos se levantaron en esa barriada y fueron a las mismas escuelas y centros de salud que sus vecinos.



En esos sectores residen familias de estratos 1, 2 y 3, que han forjado barrios en una amplia franja del oriente de la ciudad. La mayoría son trabajadores, pero hay corrientes que afectan a niños y jóvenes como pandillas o bandas.



En mayo del 2021 dos de los hijos fueron a caer en prisión. "A ellos los metieron en una banda, pero la Fiscalía no les encontró nada en la investigación. Por eso, un abogado está viendo cómo se les reconoce ese tiempo que estuvieron presos", cuenta el padre que es jubilado.



En el sector habrían tenido diferencias porque no querrían entrar en redes de microtráfico, dice una allegada.



Dos meses después, el 31 de julio vino el primer crimen. Fue en la puerta de la casa de los Preciados. Un pistolero atacó sin dar tiempo de la defensa a Jerson Larry Preciado Angulo, de 23 años.



Los familiares dicen que él era futbolista y se recuperaba de una lesión a la hora del crimen.



Recién pasó el sepelio volvió la violencia. Fue cinco días después cuando Harvin Alejandro Preciado, de 34 años, murió casi en el acto en el ataque a bala. Era padre de nueve hijos.



Las medidas de protección que se habían determinado por dos meses no sirvieron para detener a los sicarios.

Milton David Preciado, asesinado en septiembre de 2021 Foto: Archivo particular

Pero la sombra violenta no se fue. Vino el asesinato de Milton David Preciado, sobrino de los hermanos asesinados y quien habría sido testigo del segundo homicidio.



Era un joven, de 19 años, a quien de cariño le decian 'tortugo'. Trabajaba para seguir su carrera como policía y estaba a un día de entrar a ese camino.



En la noche del pasado viernes 11 de febrero vino el siguiente golpe. Un joven delgado, con casco puesto, se deslizó por el andén de un restaurante, como lo muestra un video.



Llegó a la esquina y se acercó a un motociclista que conversaba con otro hombre. De repente, esgrimió un arma de fuego y la descargó tres veces en la cabeza de quien estaba a punto de subir en la moto. El sicario le descargó el cuarto impacto cuando la víctima caía con su vehículo al asfalto.

Diego Juvenal Preciado Angulo, uno de 3 hermanos asesinados en Cal. Foto: Archivo particular

Era Diego Juvenal Preciado Angulo, el hijo que no se metía en problemas, que tenía dos oficios para sostener a tres niños y ayudar a la familia. A esa hora servía como mensajero.



"Era un hombre correcto y trabajador. De él dependían sus hijos ymás fasmilia", dicen en casa.



En estos barrios se habla de actos violentos de muchachos que se criaron con los Preciado y se menciona el poder de un expolicía o un presunto disidente en prisión.



Los procesos por los homicidios de los tres hermanos y el sobrrino hoy son investigados por separado,



Los padres insisten en que sus hijos no tienen antecedentes. Dicen que les han matado cuatro parientes y no tienen por qué ocultarse.



Por eso, claman ayuda a la Policía, a la Fiscalía y la Alcaldía. "Alguien tiene que escucharnos porque no podemos esperar a que nos maten a todos".

