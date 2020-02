Padre pide que le entreguen cuerpo de su hijo abortado para sepultarlo

Juan Pablo Medina, el joven que desde hace varias semanas venía luchando para evitar que su expareja procediera a someterse a un aborto con casi ocho meses de gestación en Popayán, incluso con una tutela que perdió, hoy pide que si el procedimiento fue realizado, le sea entregado el cuerpo de su hijo.

“He solicitado al juez que exija a Profamilia, de manera inmediata, que aclare y corrobore lo pronunciado en el documento de impugnación, así como la fecha en que se habría realizado el aborto, y que ellos expliquen el destino del cuerpo de mi hijo. Yo quisiera darle cristiana sepultura”, dijo a través de un comunicado, el estudiante de sexto semestre de Derecho.



Medina se enteró, mediante un comunicado enviado por Profamilia el pasado viernes, que luego de una evaluación médica se comprobó que la mujer cumplía con una de las tres causales de la Sentencia C-355 de 2006, que profirió la Corte Constitucional, para interrumpir de forma voluntaria el embarazo. Sin embargo, tanto él como su abogado, no han podido confirmar el hecho.



Las tres causales que contempla la Corte para hacer el procedimiento de aborto son malformación del feto, violación o que la vida de la madre esté en riesgo por el embarazo, y según el joven de 25 años, su exnovia, no cumple con ninguna. Además, aseguró que son los padres de ella, quienes la han presionado para que no tenga el hijo.



“Mis manifestaciones de dolor no implican que quiera que mi pareja vaya a la cárcel, sino que se investigue cómo ha ocurrido todo y se comprueben las presuntas presiones a las que ella también estuvo expuesta”, agregó el hombre.



Con respecto a las causales, el secretario de Salud de Popayán, Óscar Ospina Quintero, indicó que la Corte Constitucional señala que el embarazo es legal interrumpirlo si este pone en riesgo la vida de la madre, ya sea física o mental.



“El Ministerio de Salud y la Corte han orientado que debe haber una certificación de un médico o de un psicólogo, y en este caso estaba certificado por el respectivo profesional que la joven tenía problemas mentales, de depresión. La Corte tampoco habló de edades de embarazo, o sea que el embarazo se puede interrumpir en cualquier mes”, dijo Ospina.



“Nosotros no podemos hacer valoraciones morales, ni de otro tipo porque a nosotros nos corresponde la valoración del derecho como tal, y por lo tanto la señora lo único que está haciendo, es el uso legal de un derecho que ella tiene, de acuerdo al fallo de la Corte”, agregó.



La presidente ejecutiva de Profamilia, Martha Arroyo, señaló que al cumplir con los casos, ninguna entidad de salud, ya sea pública o privada, puede negarse a practicar un aborto.



"Nosotros siempre actuamos bajo un marco legal y este marco legal aplica para todo el sistema de seguridad social en Colombia”, señaló.



Pese a que de acuerdo al estudiante de Derecho, “tanto la madre tiene derecho como el papá”, la Presidente de Profamilia dice que la decisión es exclusivamente de la mujer.



“Eso forma parte de un derecho humano fundamental y solamente la madre puede tomar la decisión final", indicó Arroyo.



Medina, desde que supo que su expareja pretendía abortar, lideró una protesta en las afueras de la clínica La Estancia, luchando para que el niño viviera.



Contó que llevaban 14 meses de novios y todo marchaba muy bien y decidieron por mutuo consentimiento, tener un hijo. Para septiembre se dieron cuenta que su novia de 23 años, tenía tres meses de embarazo. Sin embargo, a finales de diciembre perdió todo contacto con ella.



“Por esas fechas, la mamá le saca una cita por la EPS y es allí donde se dan cuenta del embarazo, empezando desde ese momento, toda esta tragedia”, explicó.



El joven caucano señaló que lo ocurrido lo ha dejado muy afectado psicológicamente y que interpondrá acciones legales. “En caso de que se haya realizado el aborto, haré el denuncio penal, tanto para la madre de la gestante como contra la madre de la bebé”, finalizó.



Michel Romoleroux

Para El Tiempo Popayán