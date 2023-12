Padre de víctima de feminicidio en Cali habría hablado con presunto asesino de su hija

A medida que pasan las horas aumenta en Cali y el país el rechazo por el femenicidio del que fue víctima Michel Dayana González, de 15 años. La adolescente habría sido violada, asesinada y desmembrada por un hombre que está siendo buscado por las autoridades.



El padre de la niña, Genaro González, reveló que cuando estaba buscando a su hija habló con el principal sospechoso del crimen a quien le mostró una foto de la joven. Ese hombre fue identificado como Harold Andrés Echeverri, quien era el vigilante de un taller de mecánica de carros.



En declaraciones de Noticias Caracol, González manifestó que en al menos dos ocasiones habló con el presunto asesino e, incluso, le mostró fotos de su hija. “Al asesino de mi hija lo vi parado allí dos veces y él me dijo que no”, afirmó el padre al medio de comunicación.



Este hecho se presentó en la noche del pasado 7 de diciembre, cuando se celebra el Día de las Velitas, en el barrio San Judas Tadeo de la capital del Valle del Cauca.



“Yo coloqué 2.000 pesos en el mesón de la cocina y ella los cogió y me dijo: papá, voy a comprarme unos mecatos y vengo rápido para bañarme y salir con ustedes. De allí mi hija nunca volvió, yo la llamaba y no me contestaba. Después apagaron el celular y yo me estresé, salí a buscarla, la busqué toda la noche, pero no la encontré”, relató González a la emisora Radio Reloj de Cali.



En imágenes de cámaras de seguridad se ve que la menor llegó a un supermercado, muy cerca de su casa, y salió del mismo con un paquete en sus manos rumbo a su casa. Sin embargo, en otras imágenes se pierde su registro y no se ve llegando a su vivienda.



Al parecer, la niña no había seguido su camino después de pasar por en frente del taller.Allí se había perdido el rastro.



“Dedujimos que ella estaba en esa cuadra y comenzamos a buscarla, abrieron el taller y preguntamos a un trabajador que si había cámaras y dijo que no, que no había cámaras. Luego le mostramos las fotos de la niña para ver si la reconocía y dijo que no la conocía, y con mi pareja empezamos a sospechar, puesto que la menor no había pasado de esa cuadra", expresó González.

Acudió a la Fiscalía

Con la corazonada de que su hija no pasó de esa cuadra, González fue a la Fiscalía a interponer el denuncio por la desaparición de la menor.



Mientras eso pasaba, un hombre le dijo a la dueña de la casa donde vive la familia González que había visto algo sospechoso en el taller de mecánica con uno de sus trabajadores.



Tras conocer ese hecho, la pareja de González llamó al cuadrante de la Policía para dar aviso. Un grupo de uniformados ingresó al taller, mientras el presunto asesino se quedó afuera. De un momento a otro, el sujeto se escapó en una motocicleta.

La joven habría sido engañada para entrar al taller. Foto: Juan Pablo Rueda El Tiempo

Los policías hallaron en el interior del taller restos de sangre, pero no encontraron el cuerpo. El CTI de la Fiscalía llegó al lugar a la 1:00 p .m. y continuaron la búsqueda dentro de las instalaciones.



Finalmente, las autoridades informaron que la menor fue asesinada y su cuerpo fue desmembrado.

FERNANDO UMAÑA MEJÍA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

