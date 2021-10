Padre de soldado tuvo que rescatar su cadáver en montaña del Valle

Desde hace 13 días, los familiares de tres uniformados del Ejército han esperado la entrega de sus cuerpos, pero allegados de uno de ellos descubrieron que no han sido retirados de la zona donde se habría presentado explosión.



El hallazgo lo hicieron en medio de los escombros de una casa en zona rural de Dagua.



El pasado viernes 24 de septiembre se conoció que un grupo de militares habría caído en un campo minado, en la vereda Río Blanco, en Dagua, municipio entre Buenaventura y Cali, en la cordillera Occidental.



Las autoridades aseguraron que fue una trampa de la columna móvil 'Jaime Martínez' de las disidencias de las Farc. Hasta ahora no se tienen detalles de lo ocurrido.



Con las horas se reportó que estaban muertos los soldados Yeison Paví Paví, Luis Gustavo Mina y Kevin René Martínez Tenorio, adscritos al Batallón Número 3 de Alta Montaña.



Pero a los dolientes les quedan interrogantes. Pasaron dos semanas a la espera de la entrega en el Instituto de Medicina Legal en Cali.



Los familiares de Martínez decidieron subir a la zona montañosa del occidente del Valle del Cauca. La Personería local acompañó el proceso.

El padre llegó hasta el sitio y dijo que fue negligencia de las Fuerzas Armadas no rescatar el cadáver.



"Este es el cuerpo entero de mi hijo. Él quedó vivo, pero la negligencia, por el miedo, no subieron a rescatarlo. Estas son las evidencias. Este es el reloj, ya encontramos el celular, para que no me vayan a decir que no es Kevin".



En ese lugar se apreciaban escombros de una vivienda, por lo que ahora se habla de una 'casa bomba'.

Soldado Yeison Paví Paví Foto: Archivo particular

Soldado Luis Gustavo Mina Rodríguez Foto: Archivo particular

Luz Argenis Paví, madre del soldado Yeison Paví, declaró que no les han dicho la verdad.



El martes hizo un llamado al Ejército "del por qué se demoran en la entrega del cuerpo de mi hijo. No entiendo por qué tanta demora, porque me están vacilando, me dicen una cosa, me dicen otra", dijo.



La madre le pidió al Presidente de la República para que interceda en la entrega de su hijo: “¿por qué está injusticia? que me ayude con la entrega del cuerpo de mi hijo, que murió dando la vida por la patria. No me lo entregan ligero porque soy una mujer humilde, pero yo sé que si fuera un hijo de un presidente, un diputado, de un senador, al otro día ya la habrían entregado..”.



En las afueras de Medicina Legal en Cali han visto la entrega de personas que han muerto en los últimos días o la del cadáver de alias 'Fabián', líder guerrillero del Eln, que murió en un bombardeo en Chocó.



María Orfay Rodríguez Gómez, la madre del soldado Luis Gustavo Mina Rodríguez, con residencia en Padilla (Cauca), no cree que su hijo haya muerto. "Yo tengo ese presentimiento de madre. Necesito que ellos agoten todos los recursos y que todas las autoridades competentes se pongan la camiseta para ayudar a buscar a mi hijo”, dijo desde la semana pasada.



Contó que su hijo la llamó el pasado miércoles 22 de septiembre y le expresó que estaba preocupado porque la zona estaba muy difícil y los hostigaban.

