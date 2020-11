Padrastro habría asesinado a niño que defendía a la mamá en Cartago

La Policía Valle emprendió indagaciones en la búsqueda del responsable de la muerte del menor de edad y dejó herida a la mamá.



Allegados y amigos de las víctimas creen que las víctimas fueron agredidas por un hombre con el que la mujer convivió cerca de un año y con el que terminó relaciones en octubre pasado.

En la madrugada del miércoles se escucharon ruidos y algunos gritos en una residencia del barrio El Limonar en esta ciudad, en límites con Risaralda.



El comandante del Distrito Especial de Policía Cartago, Julián Fernando García Escobar, dijo que se recibió una llamada a la línea de emergencia 123 por una posible riña familiar.

Una versión se refiere a una discusión entre un hombre, conocido como 'Mago', que intentó agredir con arma a su excompañera, a la que causó heridas. Y agredió al hijo de ella, de 12 años, que quiso intervenir.



Otras versiones indicarían que madre e hijo estarían dormidos cuando sobrevino el ataque a puñal por parte del hombre que estaría en estado de ebriedad.



( Le puede interesar: Campeón mundial de la salsa sobrevive ahora de la chatarra )

Escobar dijo que el niño resultó atacado, al parecer, cuando defendía a su progenitora.



De acuerdo con allegados y autoridades, Luz Adriana Rosero habría terminado la relación sentimental el 23 de octubre con quien sería su compañero debudo a las agresiones.

Desde la Secretaría de Mujer deploramos el asesinato en Cartago de la abogada Viviana Lizeth Guzmán Ordóñez. Al igual que nuestra gobernadora Clara Luz Roldán pedimos que este crimen no quede impune, las mujeres no pueden seguir siendo víctimas de violencia. pic.twitter.com/UIGMsUVAVk — Yurany Romero C. -Secretaria de Mujer-DptoValle (@YuranyRomeroC) February 14, 2020

La mujer sufrió heridas en brazos y tórax fue llevada a un centro asistencial donde permanece bajo cuidado médico. Su hijo no sobrevivió.



Los dolientes no tienen dudas sobre quien cometió el crimen. El agresor, que trabajaría en una ferretería, se fue en una motocicleta de la mujer y llegó a la casa de su familia donde se cambió de ropa. Luego se fue a pie y no ha sido localizado.