'Valle ha vivido el día más duro de la pandemia con 1.590 contagios'

"Nadie pensaría que, entre llamados al autocuidado, la implementación de medidas y el arduo trabajo que realiza el personal de salud, el Valle del Cauca viviría este 13 de enero uno de los días más difíciles durante la pandemia", dijo la secretaria Departamental de Salud, María Cristina Lesmes,.



El miércoles fueron reportados 1.590 personas contagiadas y 99 esperando ingresar a UCI. “Logramos ubicar esta mañana a 22, en la tarde empezamos con 10 y esperamos ubicar un número similar, hoy no damos abasto. Esto significa que efectivamente teníamos un subregistro de datos, no tenemos cómo dar respuesta con nuestras capacidades inmediatas”, dijo la funcionaria.



La gobernadora Clara Luz Roldán decidió extender el toque de queda y pico y cédula en 40 municipios hasta el 20 de enero.

"Estamos en un proceso de apertura que ha implicado mover equipos, prestar equipos, cerrar áreas de hospitales para abrir UCI, hacer un movimiento más grande, afortunadamente contamos con una red pública privada que trabaja de forma conjunta, que estamos en capacidad de decir yo no necesito esto téngalo usted y con eso estamos ampliando nuestra capacidad de respuesta. Lo que venga de aquí en adelante depende de ustedes”, insistió Lesmes frente al compromiso ciudadano para que la velocidad del contagio se reduzca.



Lo más complicado es la situación de 53 pacientes que esperan llegar a UCI, la mayoría de municipios fuera de Cali. “De las 99 personas que esperaban UCI, 46 son de Cali y el resto de municipios muy importantes como Palmira, Dagua, La Victoria, San Pedro, Cartago, Tuluá y Buga. Hay un número muy importante de casos que estamos tratando de acomodar, les pido que se cuiden, eso hace que el número de casos baje y nosotros estemos en la capacidad de atenderlos a todos”, afirmó la Secretaria.

#VIDEO📹 | Con 1.590 casos, el Valle del Cauca vive hoy uno de los días más difíciles durante la pandemia del Coronavirus. Angustioso llamado de la secretaria departamental de salud @lesmesdmc pic.twitter.com/FoNXJdi7ji — Secretaría de Salud de Valle del Cauca (@secsaludvalle) January 14, 2021

En medio de la ermegencia, la médica Lesmes Insiste en la necesidad de cancelar todas las cirugías programadas y pidió a la comunidad acudir a urgencias si realmente se necesita.

“Tratar de utilizar lo menos posible los servicios de salud de urgencias a no ser que usted realmente tenga una urgencia, una urgencia es aquella circunstancia que pone en riesgo su salud y su vida, no asista a nuestros servicios permítanos atender los pacientes que realmente lo necesitan y ayúdenos no presionar el sistema de salud”, ha dicho la Secretaria.

La mayoría de caleños atendió el toque de queda y ley seca del puente, pero no acaba la alerta roja hospitalaria. El miércoles se llegó a 97,5 por ciento de ocupación de las unidades de Cuidados Intensivos (UCI).



La secretaria de salud del Distrito de Cali, Miyerlandi Torres, dijo que se bajó la velocidad de transmisión y no crece promedio de muertes, pero debe seguir el autocuidado, el distanciamiento y acciones que salvan vidas.



Hoy, el ritmo de contagio está en 1,1, por cada persona se enferma al menos otra. Jóvenes y menores siguen trayendo casos.

(1/2) Con la actual ocupación de UCI mantenemos el estado de alerta roja en Cali, sigo haciendo un llamado al autocuidado y agradezco al personal de salud por todas las vidas salvadas y a quienes muestran su solidaridad cuidando de la salud y la vida de los demás: pic.twitter.com/94kbL3vQgC — Miyerlandi Torres Agredo (@MiyerTorresA) January 13, 2021

Torres anunció que se tomarán muestras en el aeropuerto Alfonso Bonilla y Bulevar del Río para detección temprana de casos.



Las comunas 5, 6 y 10 concentran, desde el inicio de la pandemia, el mayor número de casos.

Las visitas a las comunas 8, 9, 10, 11 y 12 permitieron identificar 67 pacientes asintomáticos para ser aislados y que no diseminen el virus.