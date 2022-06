La Carpa La 50, conocida por ser el espacio de grandes conciertos y espectáculos culturales, deberá restringir la forma de realizar sus ‘shows’.



Así lo determinó un fallo en segunda instancia proferido por el Juzgado 20 Administrativo de Cali, en respuesta a una acción popular liderada por habitantes del barrio El Lido en el año 2018, que fue interpuesta contra la empresa Evento Plus (propietaria de la carpa), la SAE y el Municipio.



El fallo detalla: “Se hace necesario mantener las decisiones adoptadas en sede primigenia, en aras de salvaguardar los derechos colectivos de los habitantes del barrio el Lido, ante las constantes actividades realizadas en La Carpa la 50, la cual no cumple con el esquema de implementación y regularización complejo establecido en el POT”.



El abogado Henio Márquez, quien presentó la petición, precisa que el fallo no se trata de una orden de desalojo de la carpa, sino de no ejercer actividades o eventos relacionados con la venta de licor y espectáculos que generen ruido excesivo, uno de los grandes dolores de cabeza de los habitantes del sector.



La exconcejal Diana Rojas, quien acompaña este proceso desde el año 2020, destacó el fallo y denunció que en el espacio caleño se presentaban excesos de ruido y muchas quejas de los vecinos. “Esto es una victoria de ellos, de la comuna 19 con quienes hemos venido denunciando desde que me posesioné”, agrega Rojas.



Por su parte, la organización de la Carpa La 50, a través de sus redes sociales considera que esta decisión es una “reiterada persecución” por parte de la exconcejal Rojas, “buscando protagonismo mediático y político para conseguir adeptos a sus aspiraciones”.



Además convocó a una rueda de prensa para este martes 28 de junio, donde dará claridad sobre la situación.



CALI​