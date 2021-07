Otro choque entre Andrés Escobar y Beto Coral en redes sociales

El activista Beto Coral sigue en polémica con Andrés Escobar, quien estuvo envuelto en graves señalamientos, tras aparecer disparando un arma de fogueo, en medio de los desórdenes del paro nacional en Cali.



Luego de aquella controversia, Coral cuestionó las imágenes en que se observa en redes a Escobar en un lugar paradisíaco, sin responder a la justicia por el porte de esta arma.



Coral dice que en todo lo que haga, al lugar que vaya Escobar tendrá el señalamiento de haber portado un arma.



Ante esto, Escobar le respondió a Coral que es un "pobre youtuber barato sin vida propia".



En las publicaciones del Instagram de Escobar, usuarios han entrado a insultarlo, porque está en vacaciones, mientras que manifestantes de primera línea y hasta el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, fueron llamados por la Fiscalía para que rindan informes de lo ocurrido en el paro.



En el caso del mandatario, por las decisiones frente a las alteraciones del orden público en estos meses.



El caso de Escobar se remonta al pasado 28 de mayo, día en que se cumplía un mes del paro nacional. En dicha tarde, se presentaban enfrentamientos entre los jóvenes y la Policía en cercanías al CAI del barrio Ciudad Jardín, en el sur de la capital vallecaucana, cuando los videos, que rápidamente se viralizaron, evidenciaron a un grupo de civiles armados disparando en presencia de los uniformados.



Dos días después, Escobar, quien fue identificado gracias a las imágenes en redes, publicó un video en el que explicó que el arma utilizada no era un arma de fuego, sino de fogueo. Según el hombre, utilizaron armas para disuadir a quienes pretendían quemar el CAI de la zona.



En dicho video, Escobar pidió excusas, asegurando que “el camino no son las armas”. El hombre también enseñó los documentos de importación y las facturas de compra del arma de fogueo y mencionó que en los hechos no hubo civiles heridos o fallecidos.



