Caída de árboles y vías anegadas en otro amanecer de aguaceros en Cali

La I Temporada de Lluvias del año no ha terminado. Siga las recomendaciones de la @AlcaldiaDeCali: No se exponga en zonas de riesgo o propensas a deslizamientos, no arroje residuos a canales, ríos o quebradas y tenga listo un maletín de emergencias. #CaliUnidaPorLaVida 💙❤💚 pic.twitter.com/JtlkbnzI4u