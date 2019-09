Hombre robó y profanó altares sagrados de iglesia en Valle del Cauca

Autoridades buscan a los responsables de un hurto en una iglesia de la zona rural de El Cerrito, a menos de una hora de la capital del Valle del Cauca. La primera versión señala que sería un hurto, pero hay daños en el templo.

En la madrugada del viernes se presentó la incursión de personas no identificadas en la iglesia del Sagrado Corazon de Jesus, Amaime el Placer.



De acuerdo con versiones y un video, se aprecia que un hombre se propone entrar desde un cultivo de caña al predio de la iglesia Católica.



Aunque el hombre falló inicialmente en uno de sus intentos, siguió tratando hasta que pudo acceder al templo.

Una vez en el interior, el hombre empieza por arrancar las alcancías, luego profana el sagrario y riega las hostias en el suelo.



El lugar permanece cerrado y en su puerta fue puesto el letrero de 'templo profanado'.

Cabe recordar que el 18 de agosto pasado personas no identificadas cometieron actos vandálicos en la tumba de María, también ubicada en el cementerio de El Cerrito.



El Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca (Inciva) hizo un llamado por el respeto de los iconos de la cultura vallecaucana. “Estos actos no deberían de suceder en ningún espacio del departamento ni la nación, conjuntamente con la Secretaría de Gobierno y otras entidades del departamento se van a adelantar acciones para evitar que estos actos vandálicos se sigan presentando”, afirmó Jonathan Velásquez, director de Inciva.



En la tumba de María, personaje que inspiró la obra de Jorge Isaacs, no hay restos humanos. La obra literaria, así como se recrea en la hacienda El Paraíso se complementa con ese espacio.





CALI.