Mamá de Jenny Ambuila salió de prisión y tendrá detención domiciliaria

La abogada Elba Chará, madre de Jenny Ambuila, y esposa de Ómar Ambuila, todos detenidos, dentro de la investigación que adelanta la Fiscalía por ser parte de una presunta red de corrupción en la Dian de Buenaventura, obtuvo el beneficio de casa por cárcel.

Tras una audiencia, su abogado, Álvaro Díaz Garnica, le dijo a EL TIEMPO que uno de los argumentos ante un juzgado de control de garantías que la señora Chará no constituye ningún peligro para la comunidad, que su responsabilidad es mínima y por ello la orden de medida de detención domiciliaria.



En cuanto a Ómar Ambuila, quien se desempeñaba como jefe de control de carga en la Dian de Buenaventura, permanece en una sede de la Fiscalía, en Cali.



El abogado Díaz Garnica señaló que con su defendida se analiza el sitio para el cumplimiento de la medida de aseguramiento domiciliaria y no se descarta que pueda ser el mismo donde se encuentra la hija, quien está en un inmueble en el exclusivo sector de Ciudad Jardín, en el sur de la capital vallecaucana.



En la audiencia de legalización de captura, el 29 de marzo, un Juzgado de Control y Garantías dictó el aseguramiento a padre, madre e hija, y a Emilson Moreno Granja, funcionario de la Dian. Ese día se otorgó detención domiciliaria a Jenny Ambuila.



El abogado Díaz sostuvo que "de ninguna manera habrá un arreglo con la justicia". La Fiscalía no ha presentado las pruebas en las que basa su acusación de presunta malversación de recursos de la Dian.

Jenny Ambuila, detenida con su padres, ha sido señalada por la Fiscalía como parte de una presunta red de corrupción y contrabando en la Dian de Buenaventura y quien generó lució en sus fotos de redes sociales un Lamborghini rojo de 1.000 millones de pesos y un Porshe.



La joven estudió finanzas en Miami, mientras en Cali vivía la señora Elba Chará. Su esposo, por su cargo, pasaba gran parte de su tiempo en Buenaventura.



Jenny Ambuila logró también casa por cárcel y que en una audiencia en una inspección de Policía le reconocieron su derecho de regresar a la vivienda donde pagaba arriendo. Allí se generó una polémica porque en este conjunto residencial alegaron que la joven debía arriendo y por eso no podía regresar por incumplimiento en los cánones del contrato.



CALI