La delincuencia es uno de los mayores problemas del país. Esta vez la víctima fue Óscar Rivas, campeón mundial de boxeo, a quien le robaron un maletín que tenía sus guantes.



El hecho fue compartido en redes sociales por medio de un video, en el que el deportista señaló que se encontraba muy afligido con la situación.

Rivas contó lo sucedido. De acuerdo con su testimonio, los delincuentes rompieron la ventana de su vehículo y extrajeron un maletín, en el cual estaban los guantes de uno de los deportistas más destacados del país.



El suceso se dio en Ciudad Jardín, al sur de Cali, mientras el campeón se encontraba grabando.



Así, Rivas comentó lo triste que estaba por lo que le había pasado.

(Puede leer: Indignación: a machete, un hijo intentó matar a la madre, luego de lanzarle un armario).

La verdad que me siento muy afligido por estas cosas que pasan FACEBOOK

TWITTER

“La verdad que me siento muy afligido por estas cosas que pasan. Hay personas que no saben el valor que tienen las cosas para cada persona”, dijo en un video difundido en redes.



“Las cosas que están dentro de esa maleta tiene un valor muy importante para mí”, agregó.



Además, pidió ayuda de la comunidad y de las autoridades para recuperar el bolso.



“Esos guantes no tienen ningún valor para esas personas, pero para mí sí lo tienen”, finalizó.

El Campeón Mundial de Boxeo Oscar Rivas sufrió este jueves el robo de sus guantes. El hecho ocurrió en Ciudad Jardín según lo relató el boxeador en un vídeo que difundió por sus redes sociales. Explicó que los guantes estaban en un maletín que fué sustraído de su vehículo. pic.twitter.com/Gb5ybQd7jk — Radio Reloj Cali (@radiorelojcali) August 25, 2023

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias

Alcalde de Cali publicó video que identifica al presunto agresor de músico nariñense

Cayó presunto autor material del crimen de un policía que fue asesinado tras un hurto

Capturan a banda señalada hasta por tres homicidios en el oriente de Cali