Óscar Chacón, ahora director artístico de Incolballet

Está agradecido por todo lo que aprendió en Europa, durante 15 años fue bailarín principal de la Compañía Béjart Ballet Lausanne de Suiza con la que se presentó en los más emblemáticos teatros de la danza mundial.

Óscar Chacón regresó a Incolballet, a sus raíces, para compartir su experiencia con los bailarines de la compañía de ballet y danza contemporánea.



Su reto será posicionar la Institución en el ámbito internacional y generar nuevos espacios a partir de la creación.



Tiene 33 años, su carrera profesional está vigente pero, consideró que había llegado el momento de crecer en otros campos.



“Llevaba muchos años en el mismo ambiente, todavía podía aprender grandes roles en el mundo en el que me movía pero, sentía la sed y la necesidad de crecer en otros aspectos”, confesó el bailarín.



Entendió que la transformación se debía de dar.

“Tengo cuatro operaciones de rodilla, 120 espectáculos por año en todos los grandes teatros del mundo estrenando roles; se fue creando una especie de yo quiero ser, pero no me dejan; pero al mismo tiempo caí en la duda”, comentó.



Con su regreso a Incolballet quiere crear un equipo para “unir a las personas que, realmente, están dispuestas a valorar ese contacto internacional, esa universalidad que se tiene que tener para ese trabajo”.



Considera que la visión del movimiento no es sinónimo de montajes de obras.

Voy a enfocarme para que los artistas desarrollen una expresividad fuerte que es lo que hace falta. Es algo que yo aprendí, que me entregaron y llevo en el corazón

“Es realmente tomar placer de lo que un bailarín hace. Después de haber madurado en una institución que me enseñó todo, pienso que es hora de entregarlo a mi país”, agregó el director artístico de Incolballet.

Óscar Chacón no duda en decir que está muy contento de emprender esta nueva etapa de su vida. Foto: Cortesía gobernación del Valle



El nuevo director artístico de Incolballet revisa perfiles, ha encontrado calidad pero, también algunas dificultades.



“Porque no tienen entrenamiento en el movimiento o en aspectos teatrales que complementan la caracterización de un bailarín. Esas son las cosas que tenemos que empezar a reconocer porque a través del arte no es solo la obra sino la capacidad del actor de habitar en ella. Eso fue una de las cosas que siempre marcó mi personalidad y que permite crear un estilo”.



Mientras indica movimientos, corrige posturas, asegura que su reto será “levantar esta casa como una de las más importantes culturalmente de Colombia y de reconocimiento internacional por su calidad de danza”.