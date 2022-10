A partir de este lunes 3 de octubre habrá modificaciones en horarios y frecuencias de recolección de basuras en el oriente de Cali.

“Estas modificaciones hacen parte del esquema que se diseñó para reforzar la operación de recolección en Cali y garantizar la adecuada prestación del servicio, especialmente en las vías principales y secundarias del municipio durante el último trimestre del 2022”, explicó John Alexánder Patiño, jefe de operaciones de Veolia, la empresa operadora encargada de la recolección en el oriente caleño.



"Esto representa un reto para la operación debido a las diferentes actividades de fin de año", aseguró.



Según Veolia, con este nuevo esquema operativo y la integración de nuevos vehículos al parque automotor, se continuará garantizando un servicio de calidad para todos los usuarios.



Estos son los sectores que presentarán modificaciones en los horarios y frecuencias de recolección de residuos. Tenga en cuenta que si su barrio no aparece en la siguiente lista es porque no presentó cambios:



Macrorruta 1



Lunes, miércoles y viernes, a partir de las 6:00 a. m.



Comuna 13



- Charco azul



- El Poblado 1



- El Vergel





Comuna 14



- Pilar Tayrona





Comuna 15



- Bajos de Ciudad Córdoba



- Ciudad Córdoba



- Ciudad Córdoba Reservado



- Llano Verde



- Morichal



- El Vallado



- El Retiro



- Laureano Gómez



- Comuneros 1



- Mojica



Macrorruta 2



Lunes, miércoles y viernes, a partir de las 4:30 p. m.



Comuna 13



- Ulpiano Lloreda



- Lleras Camargo





Comuna 14



- Alirio Mora



- Bonilla Aragón



- Invicali



- 9 de Enero



- Los Naranjos



- Marroquín 1 y 2



- Manuela Beltrán



- Las Orquídeas



- Promociones Populares



- Puertas del Sol





Macrorruta 3



Martes, jueves y sábados, a partir de las 6:00 a. m.





Comuna 13



- Ricardo Balcázar



- José Manuel Marroquín III



- Omar Torrijos



- Rodrigo Lara Bonilla



- Los Comuneros II



- Los Lagos I



- El Poblado II



- Los Robles



- Calipso



- Yira Castro



- El Pondaje



- Villa Blanca



- El Laguito



- Villa del Lago



- Nuevo Horizonte



- La Paz



- Los Lagos





Comuna 21



- Barrio Taller



- Calimío Desepaz



- Ciudad Talanga



- Ciudadela Compartir



- Ciudadela del Río



- Desepaz Invicali



- Remansos de Comfandi



- Líderes 1 y 2



- Pízamos 1,2 y 3



- Potrero Grande



- Suerte 90



- Villa Mercedes



- Villa Paz



- Vallegrande





Macrorruta 4



Martes, jueves y sábados, a partir de las 4:30 p. m.





Comuna 11



- Gran Colombia



- 20 de Julio



- Aguablanca



- Ciudad Modelo



- El Jardín



- El Prado



- El Recuerdo



- José Holguín Garcés



- José María Córdoba



- La Esperanza



- La Fortaleza



- Villa Nueva



- La Independencia



- León XIII



- Los Conquistadores



- Los Sauces



- Maracaibo



- Prados de Oriente



- La Primavera



- San Benito



- San Carlos



- San Pedro Claver



- Urbanización Boyacá



- Villa del Sur







Comuna 12



- Villanueva



- Asturias



- Eduardo Santos



- Alfonso Barberena A.



- El Paraíso



- Fenalco Kennedy



- Nueva Floresta



- Julio Rincón



- Doce de Octubre



- El Rodeo



- Sindical



- Bello Horizonte







Comuna 13



- El Diamante





