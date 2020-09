Indígenas no han podido verificar hechos de violencia en Tumaco

Sobre los fuertes enfrentamientos entre dos grupos armados ilegales registrados el sábado en zona rural del municipio de Tumaco, Costa Pacífica de Nariño, la organización indígena que tiene injerencia y dominio sobre el territorio donde ocurrieron los hechos, afirmó no tener aún información precisa ya que sus delegados no han podido ingresar a la zona.



“Nosotros no tenemos una información clara, sabemos que hubo un caso allá en la comunidad de Inda Sabaleta, pero no tenemos el reporte oficial de la autoridad indígena de esa zona”, reveló Rider Pai Nastacuas, consejero mayor de la Unidad Indígena del Pueblo Awá, Unipa.



Puso de presente que una comisión de esa organización se desplazó ayer hasta el lugar de los hechos, “una vez tengamos la información de todo lo sucedido el día de ayer, nos vamos a pronunciar con la información concreta y real”.



El comandante del Comando Conjunto No. 2 Suroccidente, general Vicente Pérez Durán, informó a medios de comunicación en Tumaco que el sábado en la madrugada se habían registrado fuertes enfrentamientos entre las estructuras criminales Oliver Sinisterra, disidente de las Farc, y Los Contadores, los que habrían dejado un saldo de tres personas muertas y dos heridas, al igual que la aprehensión de un menor de edad y la entrega a las tropas del Ejército de otro más de nacionalidad venezolana.



También dijo que cuando integrantes de ambos grupos armados ilegales se enfrentaban, se produjo la intervención de las tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, registrándose un combate que tuvo como resultado el anteriormente reseñado.



“En la zona las tropas continúan adelantando tareas de registro y control”, aseguró.



El Resguardo Inda Sabaleta, donde se registró el nuevo episodio de violencia, se encuentra localizado en el corregimiento de Llorente, a unos 20 minutos de distancia en motocicleta o vehículo del puerto de Tumaco. A él pertenecen alrededor de 2.000 indígenas que derivan su sustento de la agricultura y la pesca.



Pai no cree en las versiones que desde el sábado escucha en el sentido de que “hay cantidades de muertos, están botados por allá, en caminos y en el monte, pero yo no creo, no puedo ser irresponsable para suministrar una información sin confirmar”.



También dijo desconocer la información suministrada a través de un comunicado por parte del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, en el que advierte que en el mismo hecho unos 40 indígenas habrían resultado retenidos por el grupo armado ilegal Oliver Sinisterra que opera en esa región del departamento.



“Eso puede ser cierto, como pueden ser más los indígenas secuestrados”, subrayó.



Para Jaime Eduardo Nastacuas, consejero y secretario general de la Unidad Indígena del Pueblo Awá, Unipa, la defensa del territorio ha sido una tarea ardua y lucha constante, porque existen intereses de los grupos armados ilegales por riquezas como la minería, el agua y los bosques que existen en sus resguardos.



Y es que en solo cuatro meses de este año la comunidad indígena reportó a las autoridades la muerte de 10 de sus integrantes, de los cuales entre los meses de julio y agosto fueron asesinados cuatro, entre ellos el ex gobernador del resguardo Ñambí Piedra Verde, Marcos Armando Bisbicús, en el municipio de Barbacoas.



Según la Fundación Desarrollo y Paz, Fundepaz, de los 13 defensores de derechos humanos asesinados este año en Nariño, la mayoría de ellos eran integrantes del pueblo Awá.



Mauricio De la Rosa

Para El Tiempo

Pasto