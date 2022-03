A los constructores del hotel y centro comercial La Sagrada Familia, en el antiguo claustro de las hermanas de la Providencia, les ordenaron la demolición de cualquier obra no contemplada en la licencia.

Esta es la polémica historia de una construcción que, según el secretario de Seguridad de Cali, Carlos Soler, no podía superar los cinco pisos autorizados con dos sótanos, decisión que se había autorizado el 25 de junio de 2013.



La arquitectura del colegio es un patrimonio de la ciudad y por ello, diferentes sectores, no solo de la Administración, también de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, seccional Valle del Cauca, han venido haciendo llamados para su preservación.



Para la secretaría de Cultura Municipal, la nueva edificación terminó por ‘ahogar’ el claustro, el bien patrimonial.



De acuerdo con Soler, el 5 de mayo de 2015 se suspendió la construcción de manera provisional.



El funcionario aseguró que el 16 de noviembre de 2018 se dio la orden de demolición sin que hasta la fecha se haya acatado.



Ante la situación, los procesos judiciales no se hicieron esperar.



El Juzgado 11 de Circuito Administrativo ordenó la suspensión y el Tribunal Contencioso Administrativo reiteró el llamado.



Soler dijo que la licencia ya expiró y requiere que los encargados de la obra tramiten una nueva solicitud ante Patrimonio, en la Secretaría de Cultura del distrito.



Soler dijo que de no hacerse el cumplimiento del desmonte de la estructura que está sin licencia, el municipio se enfrentaría a una demanda de más de 60.000 millones de pesos por no haber ejecutado la resolución para el desmonte ordenado desde el 16 de noviembre de 2018.



En Gero SAS, responsable del proyecto, no están de acuerdo con todo el proceso en una obra que consideran traerá empleo para Cali.



En la entidad analizan salidas jurídicas al respecto.



