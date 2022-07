La Secretaría de Salud Pública de Cali ordenó el cierre total temporal de la clínica de cirugía estética donde fue operada una joven de 22 años que falleció posteriormente.



Miyerlandi Torres Agredo, titular de la cartera de salud distrital, explicó que el cierre del centro médico es una medida sanitaria y el inicio de un proceso sancionatorio.



Si la investigación de la autoridad concluye graves falencias de la clínica, se ordenará su cierre definitivo. Se están verificando las condiciones de habilitación y de calidad del lugar.



Cabe recordar que Michelle Suárez Arcila, quien se sometió, según su madre, Adriana María Arcila, a una lipoescultura y aumento de glúteos, falleció luego del procedimiento estético.



"Ella se me vino a empeorar como a las 12:00 de la noche y empecé a llamar a los anestesiólogos y ninguno me contestaba, hasta que a las 3:00 de la madrugada me contestó uno. A ella se le inflamó una nalguita, sentía mucho dolor y se me desmayó como siete veces. A lo último se me estaba quedando", relató la progenitora de la mujer a Blu Radio.



Arcila le dijo a la mencionada emisora que al día siguiente de la operación el médico la envió para la casa y empezó a presentar dolencias de salud. La mujer agregó que el dolor que sentía su hija era insoportable.



Además, aseveró que hubo irregularidades en todo el procedimiento al que se sometió su hija. "Yo no estaba de acuerdo que se operará con él porque yo lo veía como muy inexperto. La entendió por teléfono, no la vio personalmente y le mandó unos exámenes y no le mandó electros. A ella le dieron tres infartos", reveló la atribulada madre.

