Autoridades atacarán zonas donde se presentan mayores hurtos en Cali

Ante los continuos hurtos que se han presentado en la ciudad, la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali trabaja en estrategias interinstitucionales. Invitan a que la ciudadanía denuncie los actos delictivos.

Carlos Alberto Rojas, titular de esta dependencia distrital, asegura que cuentan con un mapa en el que tienen identificadas las zonas rojas o donde se presentan más robos. Algunos de ellos, en los corredores del Sistema Mio, en especial, el que va de norte a sur.



“Estos señores que se dedican al atraco o al hurto, utilizan este corredor para afectar la tranquilidad de los ciudadanos. Por eso, tanto Policía y Ejército, con apoyo de otros organismos de inteligencia estamos focalizando con operaciones combinadas, cubiertas y encubiertas en esas áreas con mayor influencia de público, para que tengamos un mayor impacto en la captura y judicialización de personas”, agrega el funcionario.



En cuanto al apoyo del Ejército, precisó que puede disponer de casi todo el personal de soldados que tiene “para los casos de atención a las situaciones de carácter urbano”.



“Eso puede ser de seis a ocho patrullas, no haremos anuncios en cuanto a horarios, haremos acciones relámpago en las cuales llegaremos a estos sitios, haremos la averiguación, obviamente el liderazgo de la seguridad lo tiene la Policía Metropolitana, que es la encargada del tema y lo que hacemos es actuar bajo esta acción interinstitucional”, anota Rojas.



Pese a que según el funcionario, la percepción de seguridad por parte de muchos ciudadanos no es la mejor, en el registro estadístico que lleva, reporta que este delito se ha reducido considerablemente, aunque hace la salvedad: “Hay algunos hechos que no se ponen en conocimiento de las autoridades, es decir, que no se denuncian, lo que nos da a entender que hay un subregistro del mismo”.

A través de este tipo de operativos se busca reducir la criminalidad en la ciudad Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo la Policía trabaja en operativos conjuntos con la institucionalidad. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo

“Estamos interesados en promover en la ciudadanía el evento de a denuncia, porque genera un récord, generan un antecedente y porque cuando capturamos a estas personas dedicadas al hurto tenemos muchos elementos para que la Fiscalía pueda adelantar los procesos de judicialización y que efectivamente se puedan castigar a estas personas porque lo hacen quizás de manera reiterada y sistemática en la ciudad”, agrega el funcionario.



Las motocicletas



Otro de los temas de seguridad que abordó el funcionario fue el de las motocicletas, a las que le harán mayores controles, debido a que muchas de ellas se han empleado para actos delictivos.



“Continuamos con todo el esquema de operativos que hemos venido haciendo en la ciudad durante estas últimas tres semanas. Estamos centrados en el tema de las motocicletas, que es un fenómeno que infortunadamente en la ciudad se ha vuelto toda una complejidad, porque facilita la comisión del hurto y otros hechos de violencia en Cali así que continuaremos con los operativos articulados”, comentó Rojas.



Caso Buenaventura



Sobre la llegada de personas a la ciudad, provenientes de Buenaventura, el titular de Seguridad y Justicia de Cali aseguró que “es un hecho muy complejo, obviamente no es nuevo”.

“Buenaventura ha tenido diferentes momentos a través de los cuales toda esta dinámica del delito urbano que hay allá se traslada y genera expulsión de familias que llegan a Cali buscando refugio y protección”, explica el funcionario.



Sin embargo, advierte sobre otro hecho: “Cuando se presentan estos fenómenos se vuelca una capacidad institucional muy grande a Buenaventura buscando capturar como se ha venido haciendo a personas que lideran estas organizaciones y de inmediato también se produce un desplazamiento de estructuras criminales y muchas de ellas vienen a la ciudad de Cali”.



Por eso considera que esta situación “requiere una visión integral, de acompañamiento y una visión interinstitucional, porque de alguna manera tenemos que garantizarle el derecho a la vida y la tranquilidad de los caleños”.



