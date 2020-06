'Operativo del desalojo en zona rural de Cali había empezado en 2018'

“Me acaban de dar una orden de desalojo y estamos en cuarentena, yo sé que me van a trasladar lejos, pero es algo injusto. No les van a dar vivienda, ni a reubicar. Están abusando de los derechos humanos”.

Estas fueron las palabras del patrullero Ángel Zúñiga Valencia, de la Policía Metropolitana de Cali, quien manifestó su desacuerdo con el operativo. “Yo soy policía, soy patrullero, me metí a esta profesión para proteger a los ciudadanos, no para ser abusivo contra ellos. Hagan lo que quieran conmigo, si quieren me salgo ya, échenme ya. Llevo 10 años de patrullero y esto es un abuso”, señaló.

Aspecto de la demolición en esta zona del corregimiento Pance. Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

El patrullero quedó incomunicado. Estaría en una estación de Policía, luego de entregar su arma de dotación. Sería sometido a un proceso jurídico que podría implicar una sanción o la destitución de la Policía.





“Me dieron la orden de sacar a una señora y no lo hice, es algo injusto. La máquina ya entró, van a tumbar el maíz, las casas, estamos en cuarentena y la gente va a quedar sola y desamparada”, sostuvo el policía en esta historia de un desalojo que empezó en el año 2018.



Así lo dijo Patricia Inés Corina Cáceres, subsecretaria encargada de Acceso a Servicios de Justicia de Cali, al explicar que en ese año se emitió un acto administrativo de recuperación de bienes en esa zona. Según la funcionaria, este es un terreno público, es decir, es del Estado con zonas verdes, además de que se buscaba recuperar con el desalojo el área de los 30 metros en cada ribera del río Pance, área que es de protección del cauce.



La funcionaria reiteró que este lote es de la Alcaldía de Cali.



Añadió que toda esta gestión de recuperar el lote se dio con todos los avales jurídicos.



""Este es un proceso en trámite desde noviembre de 2018 que inició el corregidor de Pance. Tuvo que ser suspendido por solicitud de la Personería y el martes se le dio continuidad", dijo la subsecretaria de Acceso a Servicios de Justicia de Cali.



En el sitio había unas 10 personas, sostuvo la funcionaria.



"Las personas que se ven afectadas con la medida de restitución ejercieron el derecho a la defensa en su momento e instauraron 20 acciones de tutela que fueron declaradas improcedentes. Es decir, el desalojo de este martes se realiza con toda la seguridad jurídica porque se agotó el debido proceso", afirmó. Cáceres.



CALI