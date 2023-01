El vandalismo, los atracos y el atraso en los pagos del diferencial tarifario, son algunos de los dolores de cabeza que tienen al sistema de transporte masivo MIO en una profunda crisis económica.



Así lo dieron a conocer voceros de las empresas operadoras del sistema, que ven con preocupación un alto riesgo en la operación.



(Le puede interesar: Video: críticas a personas que habrían ingresado 'coladas' a estación del MIO)

Consideran que no hay un control permanente por parte de las autoridades distritales en el tema de la evasión del pago de los pasajes tanto en estaciones como en terminales del MIO.



A esto le suman los actos de vandalismo y los atracos registrados en los últimos días, que “incrementa la sensación de que el sistema masivo no tiene dolientes y tanto a los usuarios como a la operación, los han dejado solos”.



“Sin seguridad no atrae más pasajeros y puede perder los que tiene”, aseguran los voceros de los operadores.



Ante esta situación hacen un llamado a la Alcaldía de Cali y Metro Cali para que firmen el convenio de seguridad con la Policía Metropolitana.



(Además: Esperan casa llena en el juego entre Colombia y Argentina en el Pascual Guerrero)



El tema de la evasión del pago del pasaje también es un tema que consideran complejo y que golpea de manera directa las finanzas del MIO.



Según cifras de Metro Cali, por este concepto, el sistema deja de recibir cerca $20.000 millones anuales. A esto se le deben sumar los sobrecostos generados por las reparaciones de los automotores que son vandalizados de manera constante en la ciudad.

“Si no se resuelven de inmediato tanto los pagos atrasados a la operación del MIO como sus problemas de seguridad, es posible que muy pronto Cali no tenga un sistema masivo para salvar”, aseguraron los voceros.



Desde el Concejo de Cali se adelanta el proyecto de Acuerdo 180 sobre el ‘Salvamento del Masivo Integrado de Occidente-MIO’, que se encuentra en estudio para su segundo debate en sesiones extraordinarias.



(Le puede interesar: Taxistas bloquean la avenida Roosevelt para protestar por plataformas ilegales)



“Con ello se están conciliando proposiciones, tanto de la Administración que orienta el alcalde Jorge Iván Ospina, como del cabildo local, en aras de incluir en el texto del acuerdo todo lo que se requiere para que la iniciativa signifique una sostenibilidad del sistema”, dijo María del Pilar Cano Sterling, directora del Departamento de Gestión Jurídica Pública.



La jurista precisó que a través de los recursos que se puedan conseguir lograrían que el Distrito y la Nación, como socios “tengan la operatividad del sistema, llegando incluso a adquirir flota”.



La abogada también precisó que de momento no se puede adquirir flota, debido a que “todos los recursos de sobretasa y demás están destinados a la infraestructura: troncales, pretroncales y estaciones”.



Las sesiones extraordinarias se extenderán hasta el 28 de febrero del presente año.



CALI