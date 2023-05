Después de casi tres décadas, las Empresas Municipales de Cali (Emcali) respiran ante una deuda que las llevo a ser intervenidas por la Superintendencia de Servicios Públicos en abril del 2000.



Ahora, a través de esfuerzos, peticiones y esperas de sindicalistas, políticos y comunicadores, En el Plan Nacional de Desarrollo (PND), el artículo 291 señala que se extingue la deuda de cerca de $ 800.000 millones.

Esa obligación surgió en 1995 cuando Emcali, con la Nación, adquirió un crédito con apoyo BID, en un banco japonés para construir la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar).



Pero unos 15 años después vino una crisis. En abril de 2000, por petición del entonces gobierno de Cali, Emcali fue intervenida por la Superservicios por el peso de deudas como esa y la Nación asumió los pagos.



En 2013, en el gobierno de Juan Manuel Santos, se levantó la intervención y quedó el acuerdo suscrito por el Gobierno de Álvaro Uribe, según el cual Emcali debería pagarle a la Nación por el apoyo ante el crédito.



El Sindicato de Trabajadores (Sintraemcali) ha insistido en que no había tal deuda. Los senadores Alexánder López y Wilson Arias han acompañado el pedido.



Ellos han argumentado que se estaría pasando por alto un Conpes, suscrito en 1995, con el que la Nación debía responder por 80 por ciento de la deuda de esa obra para el medioambiente.



Sintraemcali, seguido por Unión Sindical (USE), insistieron ante el ministerio de Hacienda que se incluyera una proposición de ajuste al PND, de modo que se extinguiera esa deuda.



El exalcalde Mauricio Guzmán dijo: “José Antonio Ocampo sabía toda la verdad sobre este crédito que me negué asumir sin que la Nacion no pagara el 80 % de la deuda”.



Sintraemcali informó que con esa liberación se llega a la primera parte para que se haga justicia con Emcali. Según el gerente Fulvio Soto, en el gobierno pasado de Cali entre 2016 y 2017 se pagaron $ 883.487 millones. Es el 65 % de la utilidad operacional de la entidad.

El alcalde Jorge Iván Ospina reiteró el reconocimiento a sindicatos y políticos. “Se aprueba en el Congreso la condonación de la deuda de Emcali a la Nación, como siempre reparos de quienes jamás le han entregado a Cali un desarrollo”.

Soto dijo que eso libera para invertir en Acueducto, Alcantarillado y Telecomunicaciones y prestación de servicios”.

