“El fenómeno El Niño ya llegó y es evidente la ola de calor que tenemos y las consecuencias”, afirmó la secretaria del Valle, María Cristina Lesmes

Al tiempo, avanza el proyecto 'Wolbachia', en Yumbo, un ejercicio en el que, en vez de matar el zancudo, se infecta el insecto con la bacteria para que no transmita la enfermedad.



La secretaría de Salud de Cali y la Red de Salud de Ladera ESE también han venido trabajando en los últimos años, el proyecto de innovación científica a través del cual se liberan mosquitos 'Aedes aegipty', portadores de una bacteria natural llamada 'Wolbachia', la cual los hace incapaces de transmitir enfermedades como dengue, zika y chikungunya.



Esta iniciativa internacional es liderada por el World Mosquito Program, el cual, se encuentra operando en países latinoamericanos, como Brasil y México y tuvo sus inicios en Colombia en 2013.



De acuerdo con la Secretaría de Salud de Cali, 'Wolbachia' ya está presente en más de la mitad de todas las especies de insectos en todo el mundo, y la investigación ha demostrado que puede reducir significativamente la capacidad de los mosquitos para transmitir virus a los humanos.



Una vez los mosquitos son portadores de la bacteria son liberados en zonas. Cuando el zancudo macho con Wolbachia se aparea con hembras silvestres, los huevos no generarán crías y así se reduce la cantidad del Aedes.



“Tenemos un incremento de casos de dengue, aunque el departamento del Valle no ha entrado a brote. Tenemos alerta en los municipios donde el zancudo vive de forma permanente sobre todo en la parte plana en la ribera del río Cauca”, aseveró la funcionaria.



Por ello, insistió en la importancia de hacer un buen manejo doméstico del zancudo Aedes aegypti, evitando las aguas estancadas, revisando que el jardín y exteriores no tengan desechos ni papeles metálicos donde se acumule agua que facilite la proliferación del mosquito.



Además, invitó a la ciudadanía a seguir las recomendaciones. “Cuidar el ambiente. Tenemos que hacer el manejo del zancudo que suena en el oído que se llama el Culex, el zancudo de las patas rayadas que es Aedes aegypti, transmisor del dengue. Si va a recoger agua acuérdese de taparla, si le gustan los floreros cámbielos cada tercer día; no tenga matas en agua, siémbrelas en la tierra y evite poner vasijas debajo de las materas donde se recoge el agua que le gusta a la zancuda”, explicó la funcionaria.



A las mujeres embarazadas, recomendó usar blusas manga larga, pantalón y que la piel no quede expuesta. Así como utilizar colores claros, y repelente que se debe aplicar sobre la ropa para que dure más tiempo y no pique el zancudo.



Desde la Secretaría de Salud y la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle (Uesvalle) se realizan intervenciones permanentes en la búsqueda de criaderos de zancudos. Se fumigará con Malathion que mata a los zancudos que están volando en el instante.

