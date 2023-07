Con el avance en la construcción de los accesos al nuevo puente de Juanchito, desde el próximo martes primero de agosto, las autoridades de movilidad de la región implementarán un plan de desvíos y cambios viales en jurisdicción de Candelaria y Palmira.

De acuerdo con Diego Adolfo Méndez, secretario de Movilidad del Valle, el propósito con estos ajustes es disminuir los tiempos de desplazamiento y evitar traumatismos en el sector, por donde circulan diariamente alrededor de 30 mil vehículos.



“Es un llamado a toda la comunidad y los usuarios de esta vía, para que nos colaboren con los desvíos que vamos a implementar a partir del primero de agosto. Para nosotros darle continuidad al acceso Candelaria y entregar la obra lo más pronto posible”, agregó Luis Enrique Gómez, representante legal Unión Temporal Puentes del Valle.

Quienes se movilizan en la ruta Cali-Candelaria deberán tomar a la derecha por la calle 94, para luego cruzar a la izquierda en la carrera 8A, que va paralela y conecta luego con la vía principal. FACEBOOK

TWITTER

Quienes se movilizan en la ruta Cali-Candelaria al bajar del puente de Juanchito deberán tomar a la derecha por la calle 94, para luego cruzar a la izquierda en la carrera 8A, que va paralela y conecta luego con la vía principal.



En la ruta Cali-Palmira ya no se podrá cruzar a la izquierda por la calle 94. Después de bajar el puente de Juanchito se toma a la derecha y en la esquina de la carrera 8A se gira hacia la derecha para tomar por debajo del puente en el sentido norte por la calle 93 hasta la carrera 7U, por donde podrá cruzar hacia Ciudad del Campo o continuar derecho en dirección a la Urbanización Pereira.



Para salir desde la Urbanización Pereira o Ciudad del Campo hacia Cali se debe tomar por la calle 94, que desde el primero de agosto quedará solo en sentido sur, entre la carrera 7U y la vía Cali-Candelaria.



Los residentes de la Urbanización Pereira o Ciudad del Campo que se dirijan a Candelaria no podrán cruzar a la izquierda en la vía Cali-Candelaria, sino que deberán bajar por la calle 94 y cruzar a la izquierda en la carrera 8A.



Quienes viajen de Candelaria a Cali no tendrán ningún cambio en su ruta y podrán seguir por la vía principal, como es usual.



Para habilitar el plan de desvíos los contratistas de la Unión Temporal Puentes del Valle pavimentaron la carrera 7U y realizaron la adecuación de las calles 93 y 94.



“Nosotros venimos trabajando con 16 agentes desde el 1 de agosto de 2022, tenemos también el servicio de grúa en dos turnos, de 6:00 a. m. 2:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 10:00 p. m. ¿Qué pedimos? La colaboración de la comunidad de este sector porque se necesita terminar esta obra”, concluyó el secretario de Movilidad del departamento.



