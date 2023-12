¡No dé papaya con la prima!: recomendaciones para evitar ser víctima de la delincuencia

Este viernes 15 de diciembre es uno de los días más esperados por muchos colombianos: el pago de la prima navideña, con la que suelen realizar sus compras de fin de año y para las festividades de este mes.



Sin embargo, también es una época especial para la delincuencia que busca aprovechar para hurtar y cometer actos delictivos alrededor de este pago.



Ante este panorama, la Policía Metropolitana de Cali ha desplegado una cantidad importante de efectivos para acompañar a la ciudadanía en algunas entidades financieras y bancos que por estos días se encuentran con alta afluencia de visitantes.

Patrullajes de la Policía. Foto: Vanexa Romero. EL TIEMPO

El coronel Alexander Vargas, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, detalló que dicha institución activará el ‘Plan Arcángel’, que busca evitar el cosquilleo, flete o el atraco.



“Los dispositivos estarán ubicados en centros comerciales, zonas gourmet, sectores bancarios, sitios turísticos o de gran afluencia de personas. De la misma manera, reacciones motorizadas acompañarán a la ciudadanía en los diferentes corredores viales de la ciudad”, explicó.



Agrega que tienen dispuestas reacciones motorizadas y una mayor presencia policial.

Policía alista plan de acompañamiento. Foto: Policía

“La discreción y la precaución son las mejores aliadas para cuidar la prima. En lo posible, no retire cantidades excesivas de dinero en efectivo, y si lo hace solicite el acompañamiento de la Policía Nacional comunicándose a la línea 123 o manifestándole al cajero para que le facilite el contacto”, advierte el uniformado.



También recomienda utilizar cajeros electrónicos ubicados en zonas que brinden mayor seguridad, por eso pide “verificar que no tenga elementos extraños, no permita ni solicite ayuda de terceros, no preste su tarjeta, ni revele su clave; en lo posible vaya acompañado”.

“Permanezca atento dentro del banco sobre cualquier actitud sospechosa e informe oportunamente a las autoridades y a los funcionarios del banco. Ante cualquier duda acuda directamente a un funcionario de la entidad financiera plenamente identificado”, advierte.



Por último, pide evitar la rutina en el desplazamiento y retorno a su lugar de residencia o trabajo.



Las autoridades tienen dispuesta unas líneas contra el multicrimen: 314 3587212, el celular 321 4317837, la línea de emergencia 123 o 156 de la Red de Cooperantes.

