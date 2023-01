En la compañía Colombina S. A. advirtieron, a través de un comunicado, que personas inescrupulosas están ofreciendo falsas vacantes y les solicitan a quienes buscan empleo el pago de exámenes médicos y/o dotación como parte del proceso de selección y contratación.



"Dado el volumen de casos presentados en los últimos meses, Colombina informa que las posiciones de trabajo disponibles se encuentran en los canales oficiales como su página Web y portales de empleo, no lo hace con servicios de mensajería como WhatsApp o similares. Para obtener más información, los interesados pueden visitar: https://colombina.com/co_es/contactanos/trabaja-con-nosotros", dice el comunicado.



Además se indica: "La compañía no cobra por la realización de exámenes médicos o dotación, todo esto es proporcionado por su cuenta".



En la compañía recomiendan que las personas siempre verifiquen la información entre la experiencia del candidato y los requisitos de la oferta laboral.



"Finalmente, la empresa se solidariza con todas las personas que han sido víctimas de esta estafa y los invita a que revisen su página web para que puedan aplicar a las ofertas en curso", concluye la información.



