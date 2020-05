Esto se sabe del audio que invita a no hacerse pruebas de covid

La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, se mostró preocupada luego de escuchar el audio de un supuesto sacerdote que en Cali hace la recomendación de que la población no se tome la prueba para determinar si tiene coronavirus o no.

“Me llegó un audio de un padre de una parroquia pequeña, en el que invita a las personas a no hacerse la prueba porque, en su conocimiento, Colombia se ha comprometido a dar el 30 por ciento de los muertos por covid en el mundo y la prueba está contaminada”, dijo la funcionaria.



"Les pido el favor de no creer información que viene por las redes, que no tiene una respuesta científica a las cosas. Tengo que decirles que hemos empezado a escalar nuestra curva y que entre junio y julio tendremos un número muy importante de casos, pero eso depende de la disciplina de cada quien”, sostuvo la secretaria Lesmes.



La secretaria añadió que esta es una información falsa, como muchas que circulan en las redes sociales, por lo que Lesmes señaló la importancia de verificar con las autoridades. Reiteró que esta no es una información oficial e insistió en que la comunidad no puede permitir que se aprovechen de su ingenuidad y desconocimiento.

