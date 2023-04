El cáncer de colon y recto es cada vez más común y no hay forma de evitarlo, pero sí de hacer un diagnóstico temprano, asevera la secretaria de Salud, María Cristina Lesmes,



Por eso, esa dependencia señala que la colonoscopia a los 45 años es clave para detectar a tiempo esa enfermedad, que no siempre avisa con síntomas.​



Edson Arantes Do Nascimiento Pelé y el cantante Paul Donés, de Jarabe de Palo, estuvieron entre los pacientes que murieron por ese cáncer.



“Todos los mayores de 45 años deberíamos hacernos una colonoscopia en la búsqueda de alteraciones de los sistemas digestivos y si esa colonoscopia tiene resultados normales podemos esperar que pasen 10 años antes de tomarnos la segunda”, dice la doctora Lesmes.



En el Valle del Cauca, exceptuando los distritos especiales de Cali y Buenaventura, durante el 2022 fallecieron 41 personas, y desde el 2015 hasta el año pasado, este cáncer le arrebató la vida a 569 personas.



La secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes. Foto: Archivo particular

Durante el 2022 se registraron 125 casos en el departamento, 14 diagnósticos más que el año inmediatamente anterior.



“Esta enfermedad es una muy importante causa de enfermar y morir, por eso la invitación es a buscar el diagnóstico temprano con la formulación de una colonoscopia”, reitera Lesmes.



Los síntomas más frecuentes están en un cambio en hábitos fecales; sangre en la materia fecal; diarrea, estreñimiento o la sensación de que el intestino no se vacía por completo; dolores, molestias o cólicos abdominales que no desaparecen y Pérdida de peso inexplicable.



Para generar conciencia de la importancia de realizarse los exámenes médicos para lograr un diagnóstico a tiempo, la Secretaría Departamental de Salud se unió a la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer de Colon.

